Sin piedad: Nicolás Wiñazki sepultó a Cristina Kirchner por los viajes a Disney

Las polémicas declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en un acto por el Día de la Memoria provocaron fuertes repercusiones en el ámbito periodístico. Una de las más notorias fue la de Nicolás Wiñazki, quien en su tradicional columna de opinión en TN criticó con dureza a la vicepresidenta especialmente por contar sus anécdotas de viajes a Estados Unidos y vincularlas con el rumbo de la política exterior de la Argentina.

En principio, Wiñazki se refirió a la ausencia del presidente Alberto Fernández en el acto oficial realizado ayer a la tarde en la localidad bonaerense de Las Flores, lo que a su criterio fue el reflejo de las tensiones en el Frente de Todos: “Algo está pasando en la relación entre el Presidente y la Vice. Cristina volvió a la centralidad total, haciendo chistes y enviando señales. Incluso cuando acomodó el micrófono para que todos estén bien, se podría interpretar como un mensaje para el Presidente”.

A su vez, recordó la feroz frase de Cristina sobre las dificultades de la Argentina para afrontar su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la imposibilidad de pagar. “Marcó de vuelta la cancha respecto a lineamientos muy fuertes de la gestión, algo que no hace el propio Presidente”, remarcó.

Pero las críticas más contundentes del periodista a la vicepresidenta fueron sobre el momento en que ella contó sus viajes familiares a Estados Unidos y los vinculó a la diplomacia actual de la Argentina: “Cristina vive en Disneylandia, porque volvió a demostrar cómo mezcla su vida privada con las políticas de Estado. Cristina Kirchner festejó que por el multilateralismo argentino se logró vacunar a la gente con dosis de Rusia y China, cuando todos sabemos que faltan vacunas en la Argentina. Suena como mínimo a un encierro de palacio”.

“Además Cristina Kirchner agregó que (lo de las vacunas) no era por una cuestión ideológica. Dijo que ellos no tenían anteojeras ideológicas porque en algún momento la familia Kirchner fue a Nueva York y Disney World. Algunos en Santa Cruz recuerdan que Cristina había viajado una vez a Disney con Néstor, Florencia y su chofer Rudy Ulloa, y que volvió diciendo ‘es mi lugar en el mundo’. ¿Las relaciones de Argentina con el mundo se definen porque viajó a Disney para llevar a su hija?”, reflexionó.

En ese sentido, Wiñazki aseguró que “realmente no le importan a nadie los viajes privados de los Kirchner antes de llegar a la Presidencia, porque eso no marca las políticas de Estado a futuro”, y remató: “Que Cristina Kirchner haya viajado a Disney y Nueva York y que eso esté marcando el rumbo de la política exterior argentina, no nos tiene que llamar la atención, porque ella volvió. De hecho hoy se sintió presidenta de la República, marcando lo que tiene que pasar con el FMI”.

“Acuerdense que Mickey es kirchnerista”, ironizó al finalizar su columna.