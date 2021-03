Cristina: "No podemos pagar porque no tenemos la plata"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró hoy en Las Flores que "las políticas de Memoria, Verdad y Justicia castigaron a los que violaron los derechos humanos, pero a los que instigaron, apoyaron y empujaron a hacer lo que hicieron nunca les pasó nada".

Así se expresó durante un acto realizado en la localidad bonaerense, en conmemoración por el 45 aniversario del último golpe de Estado.



"Necesitaron de la desaparición y tortura para imponer un modelo económico", sostuvo.

Toda la vida dijeron que nosotros estábamos cerrados al mundo, que no teníamos ninguna conexión. Creo que a nadie se le escapa, tanto a lo que nos quieren como a los que no nos quieren nada... pic.twitter.com/aIORlLweKr — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 24, 2021





"A los que estatizaron sus deudas y apoyaron a la dictadura no les pasó nada. Terminaron más ricos y nos dejaron ese regalo. Entre ellos, la familia y el grupo económico de ya sabemos quién. Se hicieron los otarios cuando todos los argentinos debimos pagar la deuda de ellos", señaló en una clara alusión al expresidente Mauricio Macri y su padre, el empresario Franco Macri.



Y en ese sentido, la expresidenta agregó: "Fíjense què dos extremos, aquellos que fueron los que interrumpieron un gobierno constitucional son los los que los instigaron y generaron la deuda".



"Resulta una paradoja que los que están en contra del Estado, de las intervenciones, son los mismos que durante la dictadura estatizaron sus deudas" enfatizó.



En ese sentido, la exjefa de Estado dejó en claro que el gobierno del Frente de Todos "tiene la clara voluntad de pagar la deuda externa, al asegurar que es "el único espacio político que nunca endeudó a la Argentina y pagó las deudas de todos los otros gobiernos".

Pero aclaró que “con los plazos y con las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata”.

Y agregó: "Deberíamos hacer un esfuerzo, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales, sean del oficialismo o de la oposición, para que nos den mayor plazo y otra tasa de interés de una deuda que otros contrajeron”.



La titular de la Cámara de Senadores consideró además que Argentina necesita un acuerdo político entre todas las fuerzas para hacerle frente "a cuestiones estructurales como son el endeudamiento externo y la economía bimonetaria".

En otro orden, Cristina defendió la política exterior "multilateralista" desarrollada por el kirchnerismo y estimó que en base a ella "con las únicas vacunas" que cuenta hoy el país "son rusas y chinas".



La vicepresidenta agregó que no tiene ni ella ni tuvo el expresidente Néstor Kirchner "anteojeras económicas" y que "nunca" confundieron sus "preferencias personales con los intereses nacionales", al hacer mención a sus viajes a Estados Unidos de vacaciones.

"Nosotros nos íbamos a Nueva York y a Orlando. A Néstor le encantaba, como un niño. No tenemos problemas con Estados Unidos, no tenemos anteojeras ideológicas. Lo que pasa es que nunca confundimos los gustos personales con los intereses nacionales. Aunque me guste Nueva York, yo sé como tengo que defender los intereses de la Argentina”, expresó.