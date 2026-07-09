La Legislatura de San Juan aprobó la Ley de Desarrollo Minero Local

La iniciativa planteada por el Ejecutivo busca fortalecer la mano de obra sanjuanina y las contrataciones de empresas locales en la actividad minera provincial.

La actividad minera en San Juan recibió una nueva reglamentación luego de que la Legislatura provincial aprobara la nueva Ley de Desarrollo Minero Local, conocida como “ley de proveedores”, la cual busca fomentar la contratación de mano de obra y empresas de la provincia.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo provincial, recibió 33 votos a favor y 2 en contra y recibió el acompañamiento de las cámaras empresarias e industriales. La norma busca establecer objetivos medibles que sean incorporados por las compañías en sus planes de desarrollo.

El gobernador de San Juan, Marcelo orrego, impulsor de la nueva Ley de Desarrollo Minero Local Alf Ponce Mercado / MDZ Algunos de los puntos de la Ley de Desarrollo Minero Local Uno de los principales objetivos es lograr alcanzar una ocupación del 80% de la mano de obra con trabajadores cuya residencia sea la provincia de San Juan, priorizando a aquellos con domicilio en los departamentos vinculados a los yacimientos.

Además, también fija una meta de destinar al menos el 60% anual del monto de las contrataciones de bienes y servicios en empresas y pymes radicadas en la provincia cuyana, siempre que las condiciones sean competitivas en relación al mercado.

A su vez, la norma crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (Re.Pro.Min.), una plataforma pública en donde podrán inscribirse las provincias que acrediten una arraigo efectivo a la provincia.