Continúa la pelea: el segundo de Frederic cargó contra Berni

Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación, y Sergio Berni, de Provincia de Buenos Aires, siguen enfrentados y continúa la disputa. En esta oportunidad, Eduardo Villalba, secretario de Seguridad de la Nación, salió al cruce.

El jueves pasado, en la conferencia de prensa luego de la aparición con vida de M., Berni le dijo lo siguiente a Villalba: “¿Qué venís a hacer acá de trajecito, hijo de puta? Vos y tu ministra, que es una inútil, le hacen mal a la policía. No me llamaste en todo el día y ahora venís acá a sacarte la foto, hijo de puta, te voy a cagar a trompadas”.

Ante estos dichos, Villalba salió a dar su opinión al respecto: “Lo primero que tengo para decir es que voy a hablar un poco del caso pero la verdad es que no tengo ninguna intención en profundizar. En lo que tiene que ver con lo personal, lo minimizo totalmente porque soy un muchacho que se crió en Avellaneda, no me crié en Mónaco, entonces un grito más, un grito menos, un empujón… Me parece que hay que minimizarlo".

Y añadió: “Para mí el tema de fondo no es mi persona, sino la situación que se genera, en dos ejes. Por un lado, en el eje de la gestión, en seguridad, porque nosotros somos los encargados de darle seguridad y paz a la gente, de pacificar los barrios, de no generar mayores problemas o situaciones violentas".

Con respecto a si hubo contacto físico, indicó: "Solo recibí un empujón. Me llamó la atención que inmediatamente se supiera del suceso, pero no fue así”. Y agregó: "¿Cómo voy a devolver un empujón? No se me cruza por la cabeza. Me di media vuelta y me fui”.