La interna de Juntos por el Cambio impacta de lleno en el Congreso

El comportamiento de Juntos por el Cambio en el Congreso no sólo refleja lo que piensan los diputados y senadores de la principal coalición opositora sobre la marcha del Gobierno y los proyectos que impulsa el oficialismo. También obedece a los movimientos internos que se registran en el PRO y la UCR, los socios mayoritarios de la alianza que alumbró en 2015.

Los efectos de la reaparición pública del ex presidente Mauricio Macri aún están por verse, pero en lo inmediato envalentonó más a los halcones del PRO que a los moderados que se identifican más con el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta o la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. La línea dura de la titular del partido, Patricia Bullrich, festejó el regreso de Macri.

En el radicalismo, en tanto, la interna en la provincia de Buenos Aires divide aguas entre el sector más afín al macrismo, encarnado por el jefe del interbloque de diputados Mario Negri; y los que le piden a la UCR salir del “lugar de la minoría cómoda”, con el senador Martín Lousteau como abanderado. Este domingo habrá un pronunciamiento clave de los afiliados bonaerenses.

Las diferentes líneas que surcan al PRO y la UCR explican el posicionamiento dispar de la coalición opositora en proyectos de relevancia como el que sube el piso del impuesto a las Ganancias a $150.000. En la discusión interna, los macristas reclamaron firmar un dictamen de minoría, lo que hubiera llevado a JxC a no acompañar la iniciativa oficialista, pero se impuso la moderación radical.

Los referentes económicos de la UCR, como el misionero Luis Pastori y el puntano Alejandro Cacace, convencieron a la bancada opositora para firmar el dictamen de mayoría, aunque fuera con disidencias. Más allá de las diferencias técnicas en torno al proyecto, el costo político que tenía para JxC no acompañar el alivio fiscal a trabajadores y jubilados hubiera sido elevado.

Aún así, varios diputados macristas se ausentaron de la firma del dictamen el último viernes porque coincidía con la presentación del libro “Primer tiempo”, que el ex presidente Macri estaba realizando desde la ciudad de Buenos Aires. Hasta el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, que apoya una eventual candidatura presidencial de María Eugenia Vidal, participó de ese acto.

A su vez, la Coalición Cívica está limitada en la Cámara baja. Al no contar con el peso político de Elisa Carrió, los “lilitos” prácticamente no inciden en los temas económicos, aunque se hacen escuchar en asuntos institucionales. Los Peronistas Republicanos de Miguel Pichetto tampoco tallan en el Congreso, pese a que el Senado fue el hábitat natural del ex candidato a Vice.

En tanto que los legisladores que integraron la “pata peronista” de Cambiemos, alineados con Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, mantienen su pertenencia al PRO pero toman distancia de los halcones amarillos y se posicionan más cerca de los seguidores de Rodríguez Larreta. Las discusiones en los chats internos de los diputados y senadores de JxC reflejan las internas.

Por caso, aún se mantienen los cuestionamientos a los diputados jujeños alineados con el gobernador Gerardo Morales, que votaron a favor de la quita de fondos federales a la ciudad de Buenos Aires. El mandatario norteño tiene peso propio en la interna radical y se especula con la posibilidad de que suceda al diputado mendocino Alfredo Cornejo en el Comité Nacional.

El exgobernador de Mendoza se mantiene prescindente en esa compulsa decisiva para el rumbo que adoptará la UCR, que tendrá lugar este domingo en territorio bonaerense. Aunque sí se pronunció sobre la reaparición de Macri: “Si el título del libro genera conjeturas, yo diría categóricamente que en el segundo tiempo tiene que haber nuevos jugadores”, advirtió.