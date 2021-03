Alfredo Cornejo estalló y acusó a dos jueces de imponer la "ley de la selva"

En menos de una semana el exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, atacó directamente dos decisiones de los jueces Omar Palermo y Mario Adaro. "En sólo una semana Palermo y Adaro le dijeron a los mendocinos que la calle es una selva: cuestionaron la autoridad policial, y hoy nos dicen que cualquiera puede cortar las calles", aseveró el actual diputado nacional de la UCR.

Para Cornejo el mensaje que dejan los fallos de la Sala Segunda de la Corte, ambos con voto en disidencia del tercer juez José Valerio, es que no hay controles. "Es decir que nos dijeron a todos nosotros que no va a haber autoridad para controlar nada", afirma.

Una vez más Palermo y Adaro ponen su populismo extremo por sobre los intereses de los mendocinos. Con sus fallos judiciales, nos están diciendo que nos arreglemos como podamos. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 18, 2021

"Una vez más Palermo y Adaro ponen su populismo extremo por sobre los intereses de los mendocinos. Con sus fallos judiciales, nos están diciendo que nos arreglemos como podamos", aseveró Cornejo en Twitter a pocos días de haber cuestionado a esos mismos jueces por entender que no hay delito de desobediencia cuando un automovilista no se detiene en un control policial siempre y cuando no haya violencia ni uso de la fuerza.

Ahora, el enojo del exgobernador se desató por la absolución de los referentes gremiales Raquel Blas y Roberto Macho que estaba imputados por cortar la calle Peltier en el año 2016. "Que Macho y Blas hayan sido absueltos por los jueces kirchneristas, Palermo y Adaro, diciendo que no está probado que sean autores del delito, cuando está todo filmado, grabado y probado en la causa, es una burla para toda nuestra sociedad", esgrimió Cornejo.

"Dicen que se pueden cortar las calles y que eso no es delito, porque reclaman por un derecho. ¿Qué pasa con el derecho de todos los otros entonces?. ¿Porqué no aprendemos a convivir todos sin resignar derechos y calidad de vida?", cuestiona el presidente de la UCR.

"No sólo es importante el respeto por los derechos, sino también el respeto a las obligaciones. Este fallo es una muestra más del desprecio que Adaro y Palermo tienen por las instituciones y los derechos de todos los mendocinos", finaliza.