Eugenia Vidal regresa a la escena: un libro y un futuro político incierto

María Eugenia Vidal, exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires y desde hace tiempo una silenciosa dirigente política, vuelve a la escena pública de la mano de un lanzamiento no muy conocido: su libro "Mi camino", un trabajo que reúne toda su experiencia política hasta el momento. Dos datos que no son menores (¿y que no son casuales?): el jueves también Mauricio Macri presentará su último libro; y se aproximan las elecciones legislativas.

Según pudo saber Infobae, desde el entorno íntimo de la exgobernadora aseguran que el lanzamiento de su libro es una excusa para volver a dar entrevistas.

Otro dato, que es casi una perlita, es que su libro, que saldrá en abril, será publicado por la editorial Penguin Random House, es decir, la misma que le publicó "Sinceramente" a Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta de la Nación y la antípoda en lo que a figuras femeninas de la política se refiere.

Adelantan que, como otrora lo hizo Cristina, el libro servirá de excusa para, presentaciones mediante, recorrer el país para ir sugiriendo lo que, aseguran, tiene en mente María Eugenia Vidal: un plan nacional. Pero volviendo al libro, también aseguran que la presentación de su derrotero por el camino de la política va acompañado de una autocrítica.

Ahora bien, respecto de su futuro político tanto su entorno como los datos e información a la que han podido acceder algunos medios aseguran que es incierto. "El armado que todavía sostiene la ex gobernadora no resigna la opción presidencial 2023. Actualmente, para esa instancia, en el PRO asoman tres caminos: Vidal, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y la presidenta del partido, Patricia Bullrich", adelanta Infobae.

Por lo pronto, puede inferirse que son tres los caminos por los que puede andar el futuro político de Vidal: ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, misma opción por la Ciudad o directamente no ser de la partida electoral de medio término.

Pareciera que desde su círculo íntimo han tomado las riendas, por lo menos de modo temporal, de lo que a comunicación compete, ya que entre otras cosas aseguran que Vidal se ha mantenido activa durante todo este tiempo, y que, aunque callada y sigilosa, ha mantenido reuniones con dirigentes de todo el país.