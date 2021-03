Lousteau y Negri se sacan chispas en medio de la interna radical

Arde la interna en la Unión Cívica Radical. El senador nacional Martín Lousteau y el jefe del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, se convirtieron en los protagonistas de la tensión entre las facciones que disputan el liderazgo del partido en Buenos Aires y Córdoba.

Posicionándose como un referente del 'ala moderada' de la UCR, Lousteau apuntó en las últimas horas contra Negri al acusarlo de entorpecer la pulseada en las mencionadas internas y sindicarlo como uno de los dirigentes que empequeñecen la participación del partido en Juntos por el Cambio. De hecho, el economista sostuvo que la conducción actual del radicalismo padece “un complejo de minoría” en la coalición oficialista y se convirtió en un partido “cómodo” que no quiere discutir “la gestión”.

“Negri no quería competir en Córdoba. Cuando uno llega a eso es demasiado. Quiero que compitamos en todos lados. Les digo a los de nuestro espacio: tanto que hablamos de las PASO, más vale que las usemos, porque es la manera que surgen los mejores liderazgos de cara a la gente”, sostuvo Lousteau en declaraciones al canal TN, citadas por La Nación.

El senador porteño apoya la candidatura del concejal y extitular de Arsat, Rodrigo de Loredo, quien se enfrentará al oficialista Marcos Carasso, que cuenta con el respaldo de Mario Negri y Ramón Mestre. Ambos se enfrentarán en una elección interna el próximo domingo 14 de marzo, luego de un fallo del juez federal Ricardo Bustos Fierro que dejó sin validez la resolución de la Junta Electoral que había proclamado a Carasso como titular de la UCR.

Sin embargo, Negri no se quedó callado y le pegó a Lousteau con su pasado en el kirchnerismo, cuando en 2007 fue ministro de Economía de Cristina Kirchner e impulsó el polémico proyecto de retenciones móviles que causó un quiebre sin precedentes en el país. “Yo no discuto personas, discuto ideas. Me tocó un radicalismo ganador y uno perdedor. Nunca me fui. Fui candidato en 2007 a gobernador de Córdoba cuando la mitad de la UCR se fue al kirchnerismo”, lanzó Negri desde su cuenta de Twitter.

“Para mí la política está asociada a valores. Yo no hubiera sido ministro de Cristina Kirchner, en absoluto, tengo una visión totalmente opuesta”, añadió.

El próximo 21 de marzo la UCR bonaerense elegirá a sus nuevas autoridades en una interna con final incierto. Negri respalda al candidato del oficialismo, Maximiliano Abad, mientras que Lousteau impulsa al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien pretende alejar al radicalismo de los extremos del macrismo duro y pide un mayor protagonismo del partido en Juntos por el Cambio.