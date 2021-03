El peronismo universitario salió al cruce de Franja Morada

Luego de las fuertes críticas de Franja Morada hacia el presidente Alberto Fernández por las vacunas VIP, las agrupaciones de la coalición peronista-kirchnerista en la Facultad de Derecho de la UBA, La Centeno y Acción Colectiva, rechazaron dichas acusaciones y cuestionaron el tratamiento de ese escándalo político en los medios de comunicación, por lo que le pidieron a la organización universitaria de extracción radical dar un "debate serio y profundo" sobre la práctica del derecho y "evitar las proclamas amarillistas que se enuncian en pos de la palanca mediática".

Asimismo, el nucleamiento planteó que espera la misma actitud de "algunos jueces y fiscales" que, advirtieron, "muestran hoy un alarmante desconocimiento de la ley y una fogosa pasión por las tapas de los diarios".

A través de una carta firmada en las últimas horas por La Centeno y Acción Colectiva, que están a la cabeza de un frente compuesto por diez organizaciones, el espacio sostuvo que "el derecho penal castiga actos. Sospechamos que algunos/as lo han olvidado, atendiendo al silencio que guardaron en los últimos años en los que en Argentina se aplicó el derecho penal de autor propio de las peores dictaduras".

Tras advertir que Franja Morada "aparentemente recuperó la voz luego de haber callado durante cuatro años los verdaderos estragos sociales de la alianza gobernante de la que eran parte", el frente universitario señaló que esa agrupación "avaló con su silencio que se castigue a personas por lo que fueron y no por lo que hicieron".

"El derecho penal tampoco acepta interpretaciones extensivas ni analógicas de la ley", sostuvo el espacio, en referencia a que "solo se puede penar a alguien si su conducta encuadra exactamente en un tipo legal que previamente haya descripto la misma como delito".

Al respecto, el frente señaló que "ningún tipo legal castiga 'al que vacunare a otro que se adelantó en la fila o no obtuvo un turno previamente para recibir su dosis'. Como ese tipo no existe, básicamente no puede ser considerada como delito esa conducta. Esto, claro está, no quita que sea reprochable desde una perspectiva ética y merecedor de un reproche político y social que, como sabemos, se reflejó en medidas concretas", aclaró el espacio en el documento citado por la agencia de noticias Télam.

"Creemos que les estudiantes debemos dar un debate serio y profundo sobre el derecho y evitar las proclamas amarillistas que se enuncian en pos de la palanca mediática", subrayaron La Centeno y Acción Colectiva, y añadieron: "Lo mismo esperaríamos de algunos jueces y fiscales que hoy muestran un alarmante desconocimiento de la ley y una fogosa pasión por las tapas de los diarios".

En la misiva dirigida a Franja Morada, el frente expresó: "Apelamos a la honestidad para un debate político genuino. El mundo atraviesa una pandemia y cuando la buena noticia de la llegada de las vacunas alcanzó a nuestro país, dirigentes del espacio político al cual ustedes pertenecen denunciaron en la Justicia que las dosis contenían veneno".

"Mientras los medios de comunicación se ensañaron con militantes por ayudar a personas a inscribirse para la vacunación, la UCR porteña aplicaba vacunas en sus propios locales partidarios con la connivencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Les pedimos un poco, sólo un poco, de honestidad intelectual", concluyó el frente.