Alberto Fernández: "Antes era un envenenador, ahora me piden el veneno"

El presidente, Alberto Fernández, se expresó este martes contra "los profetas del odio", asegurando que le "asustan las mentiras". En ese sentido, dijo que para algunos "hace 20 días era un envenenador serial había comprado unas vacunas para envenenar a la gente, y ahora resulta que me piden por favor que consiga veneno para todos los argentinos”, en referencia a la vacuna rusa Sputnik V.

El jefe de Estado pronunció esas palabras en un encuentro con industriales y representantes del noreste y noroeste, realizado en Tucumán.

"Cuando digo que quiero preservar la mesa de los argentinos ellos leen 'promueven una nueva pelea con el campo'. Cuando uno dice 'queremos revisar la ley de biocombustibles' ellos leen 'quieren terminar con los biocombustibles", afirmó Fernández en relación al creciente conflicto con el sector rural.

"No podemos seguir con las mismas lógicas de siempre. Me criticaron porque lleno mis discursos de demandas morales: la política es moral y ética, y apelo a la moral y a la ética de los argentinos para que entiendan que no podemos caer en el mismo problema que siempre nos ha complicado", añadió el Presidente.

Por otra parte, y en el contexto de la reunión de la cual participó, el mandatario dijo que hay que "garantizar que los precios internacionales no se vuelvan en desmedro de los argentinos" y subrayó que no quiere "ejercer a espada del poder".



Finalmente, apuntó que "la Argentina que mejor funciona no es la que ajusta, sino que es la que contiene a todos y les da un lugar para crecer".