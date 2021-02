Mario Negri: "Unificar las PASO y las generales es un disparate"

Mario Negri aseguró que "unificar las fechas de las PASO y las generales es un disparate que no cuaja" y consideró que eso "suena a una falsa ley de lemas".



"La unificación de las PASO y las elecciones generales es un disparate que no cuaja" y advirtió que "la ley de PASO implica la selección previa de candidatos, para después ir a una elección general".



En declaraciones a Radio Mitre, agregó que algunos de los proyectos que se barajan sobre el tema "suenan a una falsa ley de lemas, que es un zafarrancho".



"Las leyes electorales no son para el que gobierna. No se cambian las reglas de juego y menos en un año electoral", planteó Negri.





También afirmó que "Juntos por el Cambio defiende las PASO, las sostiene" y consideró que "el Gobierno debería llamar a la conducción de los partidos para proponer lo que quiere hacer".



"Nosotros estamos en contra de suspender las PASO y de la supuesta instauración de una ley de lemas", repitió el radical cordobés.



Pero al mismo tiempo señaló que "cualquier otra propuesta (que impulse el oficialismo), como correr las fechas 20 o 30 días por criterios epidemiológicos", la van a "escuchar".



"Pero es el Gobierno quien debe proponer a los partidos qué quiere hacer en una mesa" (política con participación de todos los partidos con representación parlamentaria ) y, a la vez, remarcó que "todo cambio deberá tener consenso de todas las fuerzas legislativas".



"Suspender las PASO es volver a la Argentina donde te robaban las urnas y volcaban los padrones, donde sólo los partidos grandes tenían fiscales. Los mecanismos de transparencia deben ser siempre fortalecidos, nunca suspendidos", concluyó el diputado.