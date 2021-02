Relaciones rotas: la Nación asistirá menos a las provincias y buscan alternativas

No hubo llamados y no los habrá. La relación entre Rodolfo Suarez y el Gobierno nacional está cortada y las señales son negativas. El problema no es el vínculo político, que por obvias razones es tenso, sino lo que puede implicar para la gestión y en particular con los recursos: la crisis genera más dependencia y las provincias demandan asistencia. Desde Casa Rosada piensan ejecutar lo contrario: por necesidades fiscales el chorro de recursos se cierra. Aunque no lo pongan en esas palabras, es una especie de "sintonía fina", donde las transferencias se recalculan según las urgencias de cada lugar y las prioridades políticas.

La controversia por los subsidios del transporte es solo un ejemplo. Mendoza va a recibir casi lo mismo que el año pasado, pero tras un aumento de costos del 40% en el sistema. Un ajuste de hecho. La comparación que hacen desde la Nación para explicar que en realidad Mendoza ha sido beneficiada es con 2019. Mario Meoni, ex aliado de muchos radicales mendocinos, asegura que la ayuda a la Provincia se multiplicó casi por tres respecto a la era Macri, cuando se eliminaron los subsidios y se firmó el trunco pacto fiscal. Mendoza está tercera en el ranking, pero con un pequeño detalle: no incluyen en esa lista el AMBA, el sector del país al que la Nación subsidia por completo.

Allí está el problema; en el modelo. Justamente en la sintonía fina que comienzan a ejecutar desde Casa Rosada no se pierde de vista el cordón urbano que rodea a Balcarce 50 y que es el principal objetivo político para el año electoral. A todo el país (incluido el interior de Buenos Aires) le transferirán 20 mil millones de pesos para las empresas de transporte. Al AMBA cerca de 100 mil millones.

En el plano político hay un karma para Mendoza. A mayor dependencia económica, menor autonomía política. Allí se explica la mesura de Suarez al criticar a la Nación. En general el Gobernador expresa mucho menos lo que piensa y, en general, delega ese pensamiento en otros referentes como Alfredo Cornejo.

Recortes

El Gobierno de Mendoza dice que a la provincia la discriminan y desde Casa Rosada cuestionan los métodos. "Pegan con la derecha y piden con la izquierda", se quejan. Lo cierto es que la relación está en su peor momento y las señales no son buenas. Desde el ninguneo por la misión a Chile hasta la falta de comunicación telefónica por temas de gestión son parte de ese vínculo resentido. Incluso podría potenciarse algo que ya ocurrió el año pasado y es la transferencia de mensajes y recursos a través de delegados informales, como la senadora Anabel Fernández Sagasti.

En Hacienda explican con números la diferenciación que hubo con la Provincia. En 2020 la Nación ejecutó dos programas de asistencia: los ATN (que no se reintegran) y préstamos blandos. A Mendoza se transfirieron 4900 millones de pesos en préstamo y 2 mil millones como ATN. "El año pasado Mendoza recibió 3.900 pesos por mendocino. Cada argentino recibió 8.700 pesos", explican. En ese sentido, aseguran que el plan de asistencia quedó subejecutado y para 2021 las perspectivas no son buenas. Es que los problemas fiscales hacen que Martín Guzmán, ministro de Economía, recalcule las partidas de asistencia. "Es crítica la situación fiscal", reconocen en Mendoza.

Por eso calculan un año con menos asistencia discrecional. Claro, los recursos dependerán de un circuito más sano en teoría, que es la actividad económica genuina: si hay más actividad, hay más recaudación y más coparticipación automática. Pero en un contexto de crisis y con varios de los motores de la economía en dudas, hay incertidumbre.

Mendoza ya activó los mecanismos de búsqueda de financiamiento con la emisión de letras del tesoro y contrató a dos consultoras para que evalúen el riesgo crediticio de Mendoza para, llegado el caso, buscar financiamiento en el exterior. En cuanto a la economía real, buscan que al menos se reactiven las obras estratégicas, como las dos cárceles, el Polo Judicial, la maternidad del Hospital Lagomaggiore y algunos barrios del IPV. Por eso, como adelantó MDZ, le reconocieron a las empresas los gastos improductivos por el parate o el "costo de reactivación" de esas obras.