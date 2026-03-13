Paritarias: qué gremio rechazó la oferta del Gobierno y puede ir a paro en los próximos días

La Unión del Personal de Juegos y Casinos de Mendoza (UPJCM) informó que rechazó de manera categórica la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en la audiencia paritaria realizada ante la Subsecretaría de Trabajo.

Según explicó la organización sindical, el Ejecutivo ratificó como única y última oferta un incremento del 7% para marzo y del 3% para mayo, calculado exclusivamente sobre el ítem 1003 correspondiente al básico de diciembre de 2025, lo que en la práctica genera un impacto mínimo sobre el salario real de los trabajadores.

Desde el gremio señalaron que la propuesta resulta manifiestamente insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación, y advirtieron que al aplicarse solo sobre una fracción del salario deja fuera del cálculo componentes centrales del ingreso de los trabajadores, como adicionales y bonificaciones que integran el salario habitual.

Asimismo, la UPJCM cuestionó la falta de diálogo real durante el proceso de negociación, al sostener que durante el cuarto intermedio solicitado por la representación sindical no se convocaron mesas técnicas ni se brindaron respuestas a los planteos presentados por el gremio.

Entre los reclamos planteados por los trabajadores se encuentran la actualización de adicionales salariales, la recomposición de la bonificación compensatoria y del adicional por mayor productividad, el reconocimiento de tareas específicas, la mejora de las condiciones de higiene y seguridad laboral y el cumplimiento efectivo del convenio colectivo de trabajo, entre otros puntos.

Desde la organización sindical también remarcaron que resulta particularmente grave que el Gobierno provincial tampoco haya dado respuesta al pedido de conformar una mesa de diálogo urgente frente a la contingencia generada por el reciente incendio del Casino Anexo de San Martín, situación que generó preocupación e incertidumbre entre los trabajadores respecto de sus condiciones laborales y salariales.

“El Ejecutivo se limitó a reiterar una oferta que ya había sido rechazada, sin abrir instancias reales de discusión sobre los problemas estructurales del sector ni sobre la situación extraordinaria generada por el incendio”, indicaron desde el gremio.

En ese marco, la UPJCM ratificó su decisión de continuar reclamando una recomposición salarial real que contemple la totalidad de los ingresos de los trabajadores y garantice condiciones laborales dignas, al tiempo que insistió en la necesidad de abrir un canal de diálogo serio y responsable frente a la situación que atraviesa el sector.

Paritarias exitosas

Por otra parte, los representantes de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), que nuclean a los trabajadores de Fiscalía de Estado, Tesorería General y Tribunal de Cuentas, aceptaron la propuesta salarial del Gobierno prevista para los primeros seis meses de este año.

Así, ya son seis los sectores de la Administración Pública que suscribieron el nuevo acuerdo salarial con el Gobierno de Mendoza: SUTE: docentes y celadores, Funcionarios Judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Tribunal de Cuentas, Tesorería General y Fiscalía de Estado.