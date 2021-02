Denuncias y chicanas por la obra pública entre la UCR y el PJ

Denuncias, chicanas y danza de millones. Fue un viernes intenso para el radicalismo y el justicialismo, que en medio de la visita del ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis se cruzaron fuerte en las redes sociales y dejaron a la vista tensiones preelectorales.

Katopodis se reunió con el gobernador Rodolfo Suarez primero. Hubo charlas, fotos y firmas de convenios. Pero luego, como corresponde, fue a cumplir a Maipú con un acto del peronismo. Allí la esperaban los intendentes del PJ y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

Los intendentes radicales también estaban invitados, ya que había anuncios para todos los departamentos, pero no fueron. "Nosotros recibimos una invitación para participar en un acto con anuncios de obra. Pero cuando pedimos las obras, no estaba la información. Se trata de convenios genéricos, sin monto de la obra ni fecha de inicio", explicó el jefe comunal de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, y presidente del radicalismo mendocino.

Celebro que Godoy Cruz haya podido superar las barreras que le impidieron acompañar al ministro @gkatopodis en Maipú, y ahora pueda estar firmando su secretario de obras un convenio que le hace muy bien a los vecinos del departamento. pic.twitter.com/CT4FOygJlO — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) February 26, 2021

Por alguna razón, un intendente oficialista (Sebastián Bragagnolo, Luján) no se prendió al gesto de los radicales de no ir a Maipú. Pero lo cierto es que la disputa radical-peronista no quedó allí. Por la tarde, Fernández Sagasti publicó un provocativo y chicanero tuit y mostró una foto de un funcionario de Godoy Cruz firmando acuerdos de obra con la Nación.

"Celebro que Godoy Cruz haya podido superar las barreras que le impidieron acompañar al ministro Gabriel Katopodis en Maipú, y ahora pueda estar firmando su secretario de obras (Diego Coronel) un convenio que le hace muy bien a los vecinos del departamento", escribió Fernández Sagasti. La obra, según el detalle que dio el justicialismo, era para el "financiamiento de la renovación y adecuación integral de redes colectoras cloacales de Godoy Cruz".

Los cruces no terminaron allí, ya que intervino luego un ministro de Suarez para dar su versión. Con una foto muy parecida a la de Fernández Sagasti, Mario Isgró, titular de Planificación de Suarez, aclaró: "La firma de la renovación y adecuación integral de redes colectoras cloacales que abastecerá a gran parte del área metropolitana, por una inversión de $1.006 millones, es una de las obras que concretó esta mañana el gobernador Suarez con el ministro Katopodis".

La firma de la renovación y adecuación integral de redes colectoras cloacales que abastecerá a gran parte del área metropolitana, por una inversión de $1.006 millones, es una de las obras que concretó esta mañana el Gobernador @rodysuarez con el Ministro @gkatopodis uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/Q4lEs6t0YI — Mario Isgro (@marioisgro) February 26, 2021

Otro detalle es que Isgró puso por delante esta obra para Gran Mendoza a la que los justicialistas habían bautizado como "la más importante de los últimos 50 años". "A esto se le suma el financiamiento de la construcción del sistema de desagües cloacales de la zona Este de #Maipú, por $1.258 millones. Una obra que beneficiará a los distritos de Rodeo del Medio, Fray Luis Beltrán y San Roque", escribió el funcionario en la red social.

Isgró también "inspeccionó" avances en la variante Palmira y en la planta depuradora de Paramillos junto a Katopodis.