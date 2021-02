Alfredo Cornejo: "Me cuesta creer que Vizzotti no supiera del vacunatorio VIP"

Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional de la UCR, cuestionó con dureza al Gobierno de Alberto Fernández y a Ginés González García, el ahora exministro de Salud de la Nación. Además, sembró dudas sobre Carla Vizzotti, la nueva ministra de la cartera sanitaria.

En declaraciones a radio Mitre, Cornejo señaló: "No hay que salirse de foco de la falta de plan en muchos aspectos. Debíamos prepararnos para acceder a una cantidad de dosis como las que necesitamos y el gobierno no se preparó para eso". Y añadió: "Ha logrado escasos acuerdos de vacunas que tendrán problema de logística y en ese marco este abuso, arbitrariedad y privilegio caen peor ".

Además, Cornejo puso en duda a la nueva ministra de Salud: "Me cuesta creer que Carla Vizzotti no supiera que había un vacunatorio VIP en el ministerio de Salud. Y me cuesta creer que el Presidente no supiera que su íntimo amigo, el diputado (Eduardo) Valdés se haya ido a vacunar para un viaje a México, que es una excusa muy tonta porque ya en la publicación de Lancet plantean que la inmunidad se da recién a los 40 días y el viaje es el lunes ".

Con respecto a hacer público el registro de vacunados, dijo: "El Presidente no solo debería hablar, porque el engaño de credibilidad al plan de vacunación ya está hecho y difícilmente lo remonte. Pero sí generaría alguna empatía informar el inventario de vacunas disponibles y el registro completo de todos los que se han vacunado, en el vacunatorio VIP y en el registro público".

Por último, fulminó al Gobierno: "El Frente de Todos está atado con alambre. Es una unión para para conquistar el poder y sostenerlo, pero no es que las divisiones internas no son entre Verbistky que tiene un plan sanitario y Ginés que no lo tiene, no hay plan en ninguno de los dos".