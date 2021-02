Los planes de Bullrich, Carrió y Vidal para los próximos meses

A pocas semanas de comenzar a definirse las candidaturas para las elecciones legislativas de este año, en Juntos por el Cambio se están produciendo reacomodos en los distintos partidos que componen la coalición opositora y el PRO no es ajeno a esa tendencia debido a la guerra silenciosa entre los ‘halcones’ y las ‘palomas’ para lograr mayores cuotas de poder.

En ese marco, las principales figuras femeninas del macrismo están cobrando mayor relevancia en la Ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense, señaló el periodista Santiago Fioriti en el programa Ya somos grandes, del canal TN.

Una de ellas es la exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que viene sumando adhesiones ante una inminente presentación en las elecciones. “Bullrich es impulsada por Mauricio Macri para ser primera candidata a diputada nacional en la Ciudad, lo cual genera ruido porque si bien Horacio Rodríguez Larreta se lleva bien con Bullrich, no quiere que maneje la lista”, señaló Fioriti.

Patricia Bullrich.

En ese sentido, indicó que el jefe de Gobierno porteño “quiere un candidato más afable con otros sectores y que sea de su riñón, como (el ministro de Salud porteño) Fernán Quiróz”, en el marco de las disputas entre Macri y Larreta por los armados de listas.

Si no consigue ese propósito, Larreta apuesta a una jugada más fuerte, según Fioriti: “Viendo que Bullrich crece en las encuestas y en el consenso del macrismo puro, se plantea que María Eugenia Vidal vuelva a jugar en la Ciudad de Buenos Aires y sea candidata a diputada”.

Sin embargo, la exgobernadora bonaerense “no quiere saber nada con postularse” y mientras tanto, permanecerá en silencio hasta abril o mayo, cuando comience la campaña electoral. “Allí va a definir si es candidata en Ciudad, en Provincia o en ningún lado”, resaltó el comunicador.

Elisa Carrió.

Curiosamente, Vidal podría encontrar una aliada en la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien dice que “si tiene que poner el cuerpo para que Vidal no sea candidata en provincia y no hay una alternativa mejor, está dispuesta a candidatearse, aunque no se muere de ganas”.

Más allá de las candidaturas, el macrismo afronta un enorme desafío electoral en el principal distrito electoral del país, la provincia de Buenos Aires: “Todas las encuestas en la Provincia arrojan una derrota de Vidal o Carrió contra cualquier candidato del oficialismo”.