Jorge Macri le dijo kirchnerista a Espert y fulminó a Axel Kicillof

Esta mañana el intendente de Vicente López, Jorge Macri, se reunió con el gobernador Rodolfo Suarez y el diputado Alfredo Cornejo. Luego de ese encuentro habló de diferentes temas y le dedicó un párrafo al libertario José Luis Espert, quien ayer había atacado directamente a la Unión Cívica Radical y le pidió al PRO romper con ese partido. La respuesta de Macri fue vincular a Espert con el kirchnerismo.

"Plantear una construcción no puede empezar por echar a un actor tan relevante como la UCR sino que mas bien parece que quiere dividirnos a favor del kirchnerismo", sentenció el dirigente bonaerense. "Hay expresiones que se manifiestan como opositoras pero son funcionales al kirchnerismo", adhirió.

En este sentido, subrayó que "no hay chances de pensar a futuro con un frente electoral dividiéndose" y se mostró confiado de que Juntos por el Cambio llegará consolidado a las legislativas y también a los comicios del 2023.

"Si alguien quiere sumarse tendrá que explicarnos sus principios valores y miradas. Tenemos que aprovechar estos tres años para llegar más sólidos y no más divididos", fundamentó y destacó que más allá de los personalismos ese es el espíritu que prima en el frente opositor.

En esa línea, destacó que es sano y suma que tanto la UCR como el PRO y la Coalición Cívica tengan cuadros que puedan aspirar a altos cargos. Incluso dijo que si el gobierno llegase a eliminar las PASO encontrarán la forma de ordenarse para llegar unidos a las urnas.

"Hay una oportunidad muy grande de hacer cosas importantes como opositor. El sistema incluye PASO desde hace años y nos hemos acostumbrado a esa herramienta. Creo que no es bueno cambiarlo. Pero si el oficialismo rompe las reglas y especula, aún en ese caso vamos a encontrar la manera de solucionarlo", sostuvo.

Sobre las internas del PRO y las denominaciones de "halcones y palomas" bajó el tono de la discusión y dijo que él sería algo intermedio. "Hay distintos estilos, pero compartimos los mismos valores. Horacio (Rodríguez Larreta) tiene su estilo y Patricia (Bullrich) el suyo. Hay gente más vehemente y otros más dialoguistas. Y para mi también depende de los temas. Si me piden que trabaje para le plan de vacunación de provincia de buenos aires, voy a trabajar con el kirchnerismo. Pero si me piden avalar la toma de tierras o liberar delincuentes con la excusa del covid, voy a ser muy crítico y muy duro", manifestó.

Por último, también se refirió al rol de Mauricio Macri y dijo que el expresidente sigue siendo un referente en el espacio pero que el PRO está aprendiendo a considerarlo de otra manera. En este sentido, dijo que es sano el rol que Macri está ocupando como consultor sin la necesidad de que sea candidato. "Si hay algo que nos distingue en Juntos por el Cambio es que no hay nadie que nos reta a todos y que nos dice qué decir. Eso pasa en el kirchnerismo", diferenció.

Ataque a Kicillof

Jorge Macri fue muy duro con las políticas que está implementando Kicillof en la provincia y el rol que le ha dado a La Cámpora. Por ejemplo, respecto a la vacunación. "Nosotros hemos aportado ideas. Vicente López tiene 20 centros de atención primaria y el gobierno prefirió vacunar en 6 escuelas alquilando freezers y grupos electrógenos. Ese plan no tiene sentido", aseveró.

"Vicente López tiene tres hospitales y 2000 empleados de salud y no los quieren usar ¿Por qué? Porque no son de la Cámpora", cuestionó Macri. Otro tema que trató fue la vuelta a clases.

"En Mendoza veo una voluntad política de volver a las escuelas que no percibo en Buenos Aires. no porque el gobernador no lo manifieste, pero no veo trabajo ajustado y cotidiano que apunte a eso. Se ha decidido vacunar en las escuelas y queda poco claro cómo va a convivir la vacunación con la vuelta a clases".

"En Argentina estamos convocando a argentinos a vacunarse con vacunas que no hay. hay declaraciones de buena intención pero no hay vacunas", agregó.