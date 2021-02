Fuerte denuncia de la esposa de Julio De Vido contra el PJ

Tras el conocimiento de la lista "de unidad" que encabezará el presidente, Alberto Fernández, de cara a las elecciones internas del PJ en las que enfrentará al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, la esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, realizó una fuerte denuncia. Asegura que tanto ella como su marido fueron borrados de los registros de afiliación.

Minnicelli realizó la denuncia a través de una carta dirigida al actual presidente del Partido Justicialista nacional, el diputado y exgobernador de San Juan, José Luis Gioja. Allí, expresó: “Motiva la presente denunciar ante Ud. y el partido una gravísima irregularidad ocurrida en relación a mi filiación partidaria y la de mi esposo Julio Miguel De Vido”.

Acto seguido, añadió: “Revisando los registros de afiliación verifico que hemos sido ‘borrados’ de los listados, motivo por el cual recurro a la página web del Registro Nacional de Afiliados a Partidos Políticos y advierto que ‘no figuramos en el registro nacional de afiliados’”, destacó la dirigente.

En su texto, la esposa del ex ministro de Planificación Federal, condenado a prisión por la tragedia de Once, agregó que “de mayores averiguaciones, consulto con mi provincia -Santa Cruz- y el Presidente se compromete a averiguar lo sucedido, no obstante lo cual me manifiesta que el Ministerio del Interior, da de baja las afiliaciones cuando hay cambio de domicilio y que ese podría ser el motivo”.

“De ser así solicito a mi partido tome de inmediato las medidas conducentes a corregir esta flagrante violación al derecho constitucional de afiliarse o desafiliarse que tienen todos los ciudadanos argentinos y en resguardo de mi derecho -y el de mi marido- nos repongan en el listado de afiliados al PJ”, solicitó Minnicelli.

Para finalizar, expresó: “A todo evento manifiesto que Julio Miguel De Vido, DNI 8.186.471, ha sido congresal por Santa Cruz (1991-2003), ha sido integrante del Consejo Superior del Partido Justicialista y Secretario de Planificación respectivamente hasta 2017 y yo Alessandra Minnicelli DNI 16.209.508 he sido integrante de la Comisión Revisora de Cuenta del PJ Santa Cruz”.

Fuente: Infobae.