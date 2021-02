Último adiós a Menem: familiares, políticos y miles de personas se despidieron del expresidente en el Congreso

Miles de personas despiden los restos del expresidente Carlos Saul Menem, que falleció este domingo en la mañana en la clínica Los Arcos, luego de pasar varios meses en una situación de salud muy delicada. Personas de distintas edades y estratos sociales, dieron testimonios diversos sobre lo que para ellos representaba la figura de Menem.

"Para mí fue el mejor presidente de todos los tiempos", le dijo una mujer a un reportero de TN; "el que no hizo plata durante su gobierno, es porque no quiso o porque era un vago", señaló otra mujer. Un joven, de no más de 25 años, sostuvo: Menem le hizo la vida mucho más fácil a mi abuelo, gracias a ese presidente él pudo abrirse su taller, que es a donde trabajo yo actualmente". Por otro lado, un señor: "No soy peronista, soy menemista".

Esas y otras declaraciones fueron el constante registro que pudo oírseles a quienes se prestaban a hablar con la prensa, que logró hacer su cobertura pegada a las puertas del Congreso. Los medios no pudieron entrar al velorio, pero la gente se iba mostrando entusiasmada en dar su testimonio y comentarios sobre el expresidente.

El cortejo llegó hasta al Congreso mientras parte del Gobierno nacional esperaban para recibir los restos. Cristina Fernández de Kirchner fue la encargada de recibirlos y de dar inicio al velorio. Habían anunciado que recién a partir de las 20 podría ingresar el público general, sin embargo, el inicio se vio retrasado y recién a las 21 comenzó a ingresar la gente.

Zulemita tuvo su momento de intimidad para despedir a su padre. Entre llanto contenido por momentos, y explosiones de angustia en otros momentos, la hija del exmandatario pudo aprovechar algunos momentos de intimidad que entre familiares y políticos pudieron otorgarle.

Captura de pantalla

Entre los presentes estuvieron, además de familiares cercanos, varios personajes de la política, entre ellos el presidente Alberto Fernández junto a su esposa y primera dama, Fabiola Yáñez; Miguel Ángel Piccheto, Scioli.