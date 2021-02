Lilita Carrió en modo electoral: “Estoy dispuesta a ser candidata a..."

Elisa "Lilita" Carrió ya entró en modo electoral. Ya había anunciado su candidatura a diputada pero ahora, la referente de la Coalición Cívica aseguró que está dispuesta a ir por un cargo ejecutivo. Concretamente, dijo que ese interés está dado por su interés en evitar que el kirchnerismo avance en la provincia de Buenos Aires.

A través de una entrevista que dio este sábado, la ex diputada dijo que pretende ser candidata a gobernadora en 2023, aunque no descartó ceder esa oportunidad a "un candidato mejor" que ofrezca un mejor resultado. “A lo mejor, hay un candidato mejor que yo en la provincia o candidatos que midan más y puedan hacer una mejor campaña”, admitió.

Además, la referente adelantó que la próxima semana mantendrá un encuentro con la ex gobernadora María Eugenia Vidal para trabajar en conjunto en pos del crecimiento del bloque. “Lo importante es lograr la unidad de Juntos por el Cambio. Se está trabajando muy bien en la Provincia entre las tres fuerzas y se está logrando una unidad muy fértil”, dijo Carrió.

Asimismo, indicó que su candidatura depende de la campaña de vacunación con la que fue muy crítica durante una primera etapa y en algún momento llegó a decir que jamás se pondría la vacuna. Sin embargo, una vez que The Lancet confirmó que efectivamente la Sputnik V tiene una eficacia superior al 90% indicó que “si la vacuna es segura hasta los 60 y si la gente no tiene preexistencia, me parece perfecto que la gente se vacune”.

Sin embargo, al ser consultada por Radio La Red respecto de si se la colocará o no, Lilita Carrió dijo que prefiere esperar. "Calculo que vendrán otras vacunas. Yo me voy a vacunar en la medida que tenga absoluta seguridad. Si me contagio covid, me muero porque tengo problemas de oxigenación. Yo prefiero estar cuidada en mi casa antes que darme una vacuna y tener una reacción adversa y morir”, dijo.

Por otro lado, respecto a la suspensión de las elecciones PASO, dijo que eso sería "tragicómico" y que es "algo que tienen que manejar los bloques de Juntos por el Cambio. Si la gente no está vacunada porque postergan la vacunación y viene una ola muy grande, la verdad es que es un peligro que las personas mayores vayan a votar”.

Por último, en cuanto a quién podría ser candidato a la presidencia en 2023, la líder de la Coalición Cívica lanzó que este podría ser el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aunque también dijo que están trabajando con otros líderes.