Interna en Juntos por el Cambio: ¿Alfredo Cornejo versus Martín Lousteau?

Quedaron evidenciadas las diferencias dentro de Juntos por el Cambio (JxC). Desde hace tiempo el radicalismo le reclamaba más lugar al PRO y luego de diferentes victorias en las PASO este pedido fue aumentando. Finalmente hoy se oficializó la ruptura, luego de la confirmación de que 12 diputados radicales van a conformar su propio bloque dentro de JxC. ¿Cómo quedó la relación entre Martín Lousteau y Alfredo Cornejo?

En MDZ Radio fueron entrevistados Matías Moreno, periodista de La Nación, y José Di Mauro, director de El Parlamentario, por el cisma radical. "Esto venía desde que Macri dejó el poder. Y ahora estamos viendo el intento de posicionarse de todas las figuras de JxC, aunque falta bastante para 2023", dijo en Uno Nunca Sabe Moreno.

"Si bien las PASO les rindieron, esos acuerdos dejaron bastantes heridos o problemas internos que no se resolvieron con los resultados de las internas. Sólo acomodaron las candidaturas, incorporaron actores, pero no para superar las internas", analizó Moreno.

Según el periodista, a los radicales los envalentonó el resultado de la provincia de Buenos Aires, para decir que "todos los fierros" no los tiene el PRO. Además, "la UCR tiene la estructura que no tiene aún el PRO, que es un partido no tradicional".

A nivel general, Moreno comentó que dentro de JxC hay un ruido, dado que "Horacio Rodríguez Larreta sigue siendo el mejor posicionado, porque su apuesta le salió bien, pero no genera un consenso como líder indiscutido. Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo y el mismo Macri, que ya no descarta volver, tratarán de relegarlo del primer lugar".

Justamente, el entrevistado de Uno Nunca Sabe dijo que "ahora las diferencias son más notorias porque es un momento de posicionamiento". Esto, mientras que hoy en la Cámara de Diputados, el bloque que responde a Martín Lousteau evoluciona y anunciase que tendrán un bloque propio: Renovación Radical.

"Las PASO le hicieron bien a JxC, pero me parece que a la vez no quedaron resueltas las diferencias, porque ahora los sectores que ganaron las primarias, como el de Rodrigo de Loredo en Córdoba, apoyado por Martín Lousteau, reclaman un mayor protagonismo dentro de la coalición. Eso también se va a ver en la mesa nacional", concluyó.

Renovación Radical

Por otro lado, José Di Mauro, director de El Parlamentario, habló en No Tan Millennials luego de que se oficializara la ruptura de 12 diputados radicales que van a conformar su propio bloque dentro de JxC.

"Se confirmó una postura contraria que ya habíamos previsto este año, cuando Mario Negri decidió dar el paso como precandidato a senador nacional por Córdoba. Él pensaba que tenía todas las de ganar y luego buscaba ser candidato a gobernador. Una jugada arriesgada, porque cómo hacía para continuar luego en la conducción del bloque y del interbloque si no ganaba. Esa fue la génesis de lo que terminó sucediendo: perdió las PASO y ahora le pasan la factura", detalló Di Mauro.

"La sangre llegó al río por la ruptura que ya es un hecho, y no va a conducir Emiliano Yacobitti sino Rodrigo de Loredo, según se anticipó. Serán 12 y del otro lado hay 27 y algunos más que no se han pronunciado ni de un lado ni del otro", contó el director de El Parlamentario.

En tal sentido, analizó: "Esto complica al bloque, aunque quieren dejar en claro que no tiene que ver con una ruptura dentro de JxC. En definitiva, lo que hay que resolver es quién va hacer la conducción del interbloque. Definición que aparentemente se prolongará hasta marzo. Recordemos que el PRO quería para sí la conducción del interbloque, con Cristian Ritondo".

"El radicalismo venia contenido ese internismo que tanto les gusta, a partir de derrotas y de un segundo plano. Ahora este resurgir que se dio desde las urnas los animó a varios a mostrar las uñas. Mientras tanto, el PRO mira expectante, aunque estaba dispuesto a ceder la conducción del interbloque".

¿Cómo quedan posicionados?

En relación a Alfredo Cornejo, Di Mauro no aceptó que la teoría de que juega con Lousteau, mientras que Loredo lo hace con Negri. "No es tan lineal, porque inclusive Cornejo en el senado quiere conducir el interbloque, entonces está discutido porque hasta le quieren sacar la presidencia a Martín Lousteau. Juega un poco de líbero, no está ni con unos ni con otros", indicó.

Martin Tetaz queda con Lousteau y de Loredo. Cornejo se va al Senado, y dice 'a mi no me molesten'. Pero sí quiere alguna presidencia, porque sino pierde la silla en la mesa nacional de JxC. Está reclamando eso, aunque no está en condiciones ni deseo de pelearse con nadie, pero quiere que lo reconozcan, porque además es alguno de los grandes ganadores del 14 de noviembre", detalló Di Mauro.

Mientras tanto, dijo que "en el Senado hay para repartir: la vicepresidencia del Senado, que actualmente la ocupa Martín Lousteau, ahora algunos sugieren que la tenga Carolina Losada, por ser mujer y fundamentalmente porque es un distrito importante donde han ganado. A Lousteau, los que no lo quieren tanto, le dicen: 'usted ya tiene trascendencia per sé, o sea que no le hace falta en ese sentido'. Pero Lousteau algo quiere. Naidenoff por ahora mantiene las dos conducciones, pero se está evaluando en el Senado hacer algo que no se podría en Diputados: que el presidente del interbloque no sea el presidente del bloque. Ahí es donde quiere estar Cornejo", desmenuzó y finalizó .