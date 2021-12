El fuerte insulto de José Luis Espert a un ministro de Alberto Fernández

El diputado nacional electo José Luis Espert volvió a cuestionar con dureza las medidas económicas del gobierno de Alberto Fernández y enfocó sus dardos principalmente en el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, al que trató de "pobre imbécil" y "estúpido" por avalar las restricciones a la compra de pasajes en dólares.

Además pidió la renuncia del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, por "fracasar" en su intento de controlar la inflación, y calificó a Cristina Fernández de Kirchner como "una gran actriz devenida en vicepresidenta" luego de publicar su última carta en la que se desligó de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

"Todos los funcionarios de este gobierno son infradotados cuando intentan aplicar siempre las mismas medidas. Saben que hay una sociedad, fruto de cómo le han destruido la educación, ya piensa con los pies y no con la cabeza. Se aprovechan eso y es perverso", dijo José Luis Espert durante una entrevista en el programa Comunidad de Negocios, del canal LN+.

Con el mismo tono crítico, el diputado electo por Avanza Libertad apuntó contra Matías Kulfas y su decisión de prohibir las compras por turismo en dólares y en cuotas: "Es un pobre imbécil. Con su medida de restringir los viajes al exterior, le arruinó la vida a los ricos y a los pobres que ahora pagan los vuelos de cabotaje entre 40 y 80% más caros. Es oferta y demanda...estúpido".

Palabras igual de severas tuvo hacia Roberto Feletti, uno de los funcionarios de extracción kirchnerista más polémicos, debido a sus controvertidos comentarios sobre la política de contención de inflación que debería aplicar el gobierno de Alberto Fernández: "No hay que exacerbar su política cavernícola de ignorante yendo a la ley de abastecimiento, que se debería derogar y prohibir por ley que los gobiernos fijen los precios".

"Los precios tienen que ser los que tienen que ser, y qué el gobierno se ocupe de los precios de la manera en que se ocupan los países civilizados, con una emisión monetaria controlada y generando confianza para que haya demanda de dinero", añadió.

En ese sentido, Espert señaló que el Gobierno debe encaminarse hacia una política de ajuste que esté enfocada en la baja del gasto público, para que la baja del déficit fiscal sea "muy abrupta" y así comience a sanearse la economía argentina. Entre algunas posibles medidas, mencionó el recorte de la planta de personal estatal, el freno al financiamiento de las organizaciones sociales y la eliminación de "ñoquis" en las instituciones. "Se prende fuego el país aunque no lo hagas", advirtió.

Por último, el economista liberal aseguró que Cristina Fernández de Kirchner "es una gran actriz devenida vicepresidenta" por haber publicado una carta en la que cargó todas las responsabilidades de gestión en Alberto Fernández. "La carta es una gran actuación, porque intenta desprenderse de una situación de la que no puede desprenderse. No se puede quejar de la herencia recibida, cuando se dedica a hacer política y vas a hacer candidato a presidente. Los beneficios de inventario no existen en política", resaltó.