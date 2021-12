Intendentes de Juntos por el Cambio le marcan la cancha al oficialismo en la Provincia

Maximiliano Abad, presidente del radicalismo bonaerense y presidente del mayor bloque opositor de la provincia de Buenos Aires, dijo: “A partir de ahora nadie va a poder saltar la ley porque le pusimos la cláusula cerrojo, y además con la modificación del articulo 7 (establecía como primer mandato el 2015) pusimos en igualdad de condiciones a los intendentes y legisladores que no hicieron trampa.”

Maximiliano Abad agregó: “La decisión fue tomada con la convicción de ponerle un limite a las reelecciones en la Provincia, porque si la ley seguía con el decreto reglamentario del 2019 no se iba a terminar más con las reelecciones indefinidas. Cada seis años pedían licencia y automáticamente estaban habilitados para ir por un nuevo mandato. Ahora con la modificación esto se terminó”.

Por otro parte, en off, legisladores de Juntos por el Cambio dicen que no se entiende la embestida de María Eugenia Vidal si en el 2019, tres años después de que se sancionara la ley 14.836 que limita las reelecciones indefinidas y sin que nadie se entere - Algunos dicen que fue por presión del massimo y otros de los "Barones del Conurbano" redactaron el decreto reglamentario que permitió que los intendentes peronistas hicieran trampa para saltar la ley y ahora viene a defenderla y pretende que esto sea gratuito. No se entiende como Vidal nos quiere marcar la cancha cuando nos abandonó.

Asimismo, los diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio están que vuelan con el diputado vidalista, Alex Campbell. Afirman que lo que hizo Campbell fue exponerlos al pedir la votación nominal, cuando todos sabían cuál era el numero de la votación. Esto genero mucha bronca en el mayor bloque opositor de la provincia de Buenos Aires. Los conocedores de la Legislatura bonaerense dicen que los diputados de Juntos por el Cambio, especialmente los del PRO que responden a los intendentes, le van a cobrar Campbell lo que hizo, es que algunos se fueron “muy cabreados”

La palabra de los intendentes que se vieron beneficiados con la posibilidad de tener un nuevo mandato

MDZ habló con los jefes comunales de diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, que en su gran mayoría están a favor de la alternancia del poder. En cuanto a la posibilidad de un nuevo mandato para los que no saltaron la ley, la respuesta en off de uno de los intendentes en tono futbolero fue categórica. “El peronismo ya tenía todo resuelto para el 23 (el pedido de licencia de los 21 intendentes los habilitaba a un nuevo mandato), iban a salir a la cancha con la primera y nosotros por más que preparemos a los nuevos candidatos salíamos con la reserva, sin desmerecer a nadie nos iban a c… a pelotazos. Perdíamos el partido por goleada. Ahora estamos en igualdad y hay que ver como sale este partido y quienes vuelven a presentarse”, comentó.

El intendente radical de Suipacha, Alejandro Federico, nos decía lo siguiente: “Estoy de acuerdo con el espíritu de la Ley. Lo que evidentemente fue un error es la reglamentación que fue aprovechada por algunos intendentes para poder volverse a postular otra vez. Eso no estaba bien porque no iba a terminar con la reelección indefinida, y ese error en la reglamentación había que subsanarlo sin ninguna duda”

En cuanto a la modificación del artículo 7, Federico afirmó que se modificó algo que a su entender estaba mal “porque no se puede legislar para atrás”. Y agregó: “Yo comparto que dos periodos consecutivos esta bien. Los que consideran que deben ir por un tercer mandato consecutivo, por decisión personal o por que el partido se los pida también está bien, es una decisión que hay que tomar en su debido momento. Y después hay que esperar el resultado de la elección.”

Asimismo, el intendente de Suipacha descartó que haya una ruptura en Juntos por el Cambio, por la modificación de la Ley que limita las reelecciones, ya que sostuvo que Juntos por el Cambio está preparado para seguir el camino pensando en el 2023 y proponiendo temas superadores a la población.

Por su parte, el Intendente PRO de Dolores, Camilo Etchevarren, se mostró de acuerdo en la modificación que le puso un cepo a las reelecciones indefinidas y en cuanto a la posibilidad de un tercer mandato dijo que esta a favor de la alternancia y que no se va a presentar a un nuevo mandato. Su intención es ser uno de los candidatos a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires

Otro de los jefes comunales que habló con MDZ es el intendente radical de Magdalena, Gonzalo Peluso, quien sostuvo: “Hago 2 análisis. El de la coyuntura entiendo que es un tema que no hay que tratarlo en estos momentos porque los problemas de los bonaerenses son otros. Muchos más graves y que la dirigencia política este discutiendo estos temas nos aleja del vecino y de la problemática que tiene el vecino. Y el segundo análisis que tiene que ver con las modificaciones en la Ley me parece que esta bien, que es superador de la Ley que estaba vigente porque no permite las trampas de interrumpir los mandatos y después volver por otro periodo más. Creo que nos pone a todos en igualdad de condiciones y definitivamente le pone un tope a las reelecciones de 2 mandatos”.

El Intendente de Magdalena afirmó que en la provincia de Buenos Aires debe darse un debate mas profundo, que es discutir la autonomía de los municipios. Que los municipios tengan realmente la autonomía como esta consagrado en la Constitución Provincial y como esta consagrado en el articulo 5 de la Constitución Nacional, es una discusión pendiente de la reforma del 94, ahí no solo podemos discutir como son elegidos los representantes municipales y la duración de los mandatos; sino otras cuestiones que hacen que los municipios sean mucho más autónomos y no tengan que depender del estado provincial y nacional”

En cuanto a si va a ir por la reelección en el 2023, Gonzalo Peluso, dijo que esta a favor de la renovación democrática y que está en contra en la permanencia en el poder de los mismos dirigentes, la alternancia da la posibilidad de que la política se renueve. Y añadió: “No había evaluado la posibilidad de un nuevo mandato porque sabia que la Ley me lo impedía, estoy consustanciado en terminar el 10 de diciembre del 2023 mi segundo periodo. Por eso entiendo que no voy a ir por un tercer mandato, pero si va a haber gente de mi espacio que va a representar muy bien el modelo de gestión que venimos impulsando en Magdalena desde el 2015”.

Otro de los intendentes de la provincia de Buenos Aires que no esta pensando en un tercer mandato es el jefe comunal de Pinamar y referente del PRO en la Quinta Sección Electoral, Martin Yeza, quien afirmo que uno de los temas que estuvieron en la genética de Juntos por el Cambio desde el principio era la durabilidad de los mandatos de los gobernantes. Esta era una de las características principales de Cambiemos.

Martin Yeza indicó: “Yo siempre dije 2 mandatos y en mi caso es sencillamente ser coherente. Nunca me subí al 2.023, siempre dije que este era mi segundo y ultimo mandato. No me vuelvo a presentar porque creo que es lo que corresponde. Nos me retiro. Me voy a dedicar a formar nuevos dirigentes, ayudarlos a formar equipos. Que entiendan que tienen que formar equipos, que entiendan que tienen que dialogar con la ciudadanía. Lo más difícil es generar nuevos liderazgos y eso lo trajo Cambiemos a la Argentina permitiendo que surgieran un montón de nuevos liderazgos y la no alternancia política lo que no permite es el surgimiento de nuevos liderazgos. Y lo que yo hago es predicar con lo que creo”.

En cuanto a la modificación que le puso un cerrojo a las elecciones indefinidas, el intendente de Pinamar esgrimió: “Es cierto que ahora se hizo esto, ahora vos pones las manos en el fuego que entre el 2023 y el 2027 alguno no va a buscar derogar esta ley. Yo no, no pongo las manos en el fuego. Acá la cuestión de fondo no es la Ley, ni el artículo de reglamentación. A la política la hacemos personas. Con ser un buen exintendente para mi es un enorme desafío, no le resto valor en absoluto y ciertamente generar nuevos liderazgos me parece mucho más difícil que permanecer en el poder”.

Al mismo tiempo descarto que se presente a algún cargo legislativo en el 2023, aseguro que su prioridad no es aspirar a algún cargo en particular. “Si voy a trabajar primero para que Juntos, vuelva a ser Juntos por el Cambio y para que en el 2023 volvamos ser gobierno de vuelta.”

Por otra parte, Martin Yeza sostuvo que las tensiones que se generaron en el mayor bloque opositor “es una tensión saludable y necesaria para empezar a encarar las discusiones más de fondo y profundas que necesitamos, para que no nos pase lo que le esta pasando al Frente de Todos que tiene discusiones profundas sobre su identidad mientras son Gobierno.”

En declaraciones periodísticas, el intendente ultra Kirchnerista de Ensenada, Mario Secco, dijo que tras la votación en la legislatura “me explotó el teléfono pidiendo una más y no jodemos más”. Secco agrego “La gente se expresa, pero yo estoy preparando a toda una nueva generación que creo va a tener el mismo coraje y la misma pasión que tuve yo, va a ser muy importante”