Crece la tensión en La Rioja por los ataques contra una intendenta radical

La escala de violencia en la provincia de La Rioja no se detiene y la intendenta Inés Brizuela y Doria ha denunciado que le robaron 10 de los 11 camiones compactadores que tiene el municipio. "En La Rioja no funciona el Estado de derecho. Denunciamos el robo y nadie hace nada", manifestó la jefa comunal enemistada con el gobernador peronista Ricardo Quintela.

Desde la UCR han salido a repudiar la situación y aseguran que el gobernador quiere "imponer el miedo negando al municipio los recursos que le corresponden por ser de otro espacio político". "Envían patotas y atentan contra la paz y la democracia", subrayó.

"Ya pedimos infinidad de veces que el ministro Wado de Pedro se ocupe de la grave situación institucional que promueve Ricardo Quintela contra nuestra intendenta Inés Brizuela y Doria. Pedimos diálogo y nos devuelven violencia. Respeten la voluntad popular de una buena vez", disparó el presidente de la UCR Alfredo Cornejo.

"Desde hace varios meses el oficialismo provincial, conducido por el gobernador Ricardo Quintela y respaldado por el presidente Alberto Fernández y el kirchnerismo en su conjunto, viene realizando actos de violencia, hostigamiento y persecución política hacia la intendenta de la Ciudad de La Rioja, Inés Brizuela y Doria, de la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio", agregan desde el partido opositor en el que exhortan al gobernador a poner fin a esta situación.

"El gobernador Ricardo Quintela debe reencauzar la situación para que en la provincia sea posible la democracia, la convivencia cívica y la libertad sin miedos. Acompañamos a la intendenta Inés Brizuela y Doria y a todos los ciudadanos que defienden los derechos de las personas y del municipio. Inés, estamos con vos", subraya el texto y carga también las tintas sobre cuestiones de género.

"No podemos dejar de mencionar la clara violencia política y machista que se hace contra Brizuela y Doria. No es tolerable en democracia no es tolerable en tiempos donde el Estado debe ser el garante del respeto y la promoción de la justicia de género. Es inadmisible. El silencio del Gobierno Nacional y el permiso tácito al despotismo de Quintela es atronador. Inés Brizuela es el bastión en defensa del Estado de derecho en La Rioja", finalizan.