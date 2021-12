Se pospuso la reunión del Gobierno con prepagas y obras sociales

Luego de que la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) informara que a partir del 1 enero los pacientes de empresas de Medicina Prepaga y Obras Sociales de Dirección deberán comenzar a abonar un copago de 9% por cada prestación médica, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, convocó a una reunión para intentar frenar el aumento.

Sin embargo, cerca de las 14 se confirmó que ese encuentro se pospuso para mañana, martes 28 de diciembre. Tras la reunión, Vizzotti informará lo que acordaron con las principales obras sociales y prepagas.

"Recibimos el comunicado, me comuniqué con el superintendente por Daniel López, vamos a convocar a una reunión a través de la Superintendencia este mediodía para abordar este tema y evitar que este impacto le pegue a la población", aseguró Vizzotti en diálogo con Radio El Destape.

La funcionaria había advertido que por la ley de prepagas no era necesaria la autorización del Gobierno para que el copago comience a regir. "Estamos tratando de sentarnos con todos los actores que involucran este aumento para ver si podemos evitar el impacto en la población", aseguró.

Desde la FAPS culparon a la inflación como principal causa del incremento y justificaron la decisión en que el sector atraviesa una crisis financiera y económica por la suba de costos operativos y de la cobertura de los nuevos tratamientos.

El presidente de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, también se refirió al tema y pidió que el Gobierno se reúna con los principales representantes de la medicina privada.

"Hay que tener en claro que no son las empresas de medicina prepaga las que las van a cobrar. Salió un comunicado de la federación de prestadores -que incluye clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico- que manifiestan la necesidad de cobrar copagos porque los financiadores -las empresas de medicina prepaga- no pueden actualizar sus valores, porque es siempre lo mismo, no reciben autorización en tiempo y forma. Entonces el sistema se va desfinanciando", explicó Belocopitt en diálogo con Radio Con Vos.

"Ponen al sistema en una situación de mucho peligro. Si el sistema está en rojo el peligro es mucho mayor porque estas empresas de medicina prepaga son depositarias de la confianza de muchas personas para que estas compañías las atiendan cuando se enferman", completó el presidente de Swiss Medical.