Un empresario aseguró que el 2022 va a ser muy bueno económicamente y dijo por qué

El empresario textil, Teddy Karagozian, fue quien propuso que en Argentina haya un seguro de garantía de indemnización, que actúe como una "mochila" para los trabajadores y que se use tanto si son despedidos o se acumule si cambian de trabajo. En un año electoral, la discusión quedó pendiente, pero hoy la revive y cuenta cuáles son las claves para un crecimiento argentino, el que se mostró optimista.

Contó que "en nuestra empresa estamos tomando mucha gente y creemos que así seguiremos. Sin embargo, muchos otros empresarios temen emplear gente por dos motivos distintos: los pasivos laborales y el conflicto laboral".

Pero, aseguró, la única manera de que Argentina crezca "y salga de este continuo ir hacia la pobreza es que mejoremos las condiciones de la gente al mismo tiempo que las del empleador". Por eso impulsa lo que llamó 'la mochila argentina', que es un seguro que el empresario le paga a un organismo nuevo, mediante un fideicomiso, y las indemnizaciones se aseguran en esa institución. De modo que todos los empleados que Teddy Karagozian se van, inclusive por su cuenta, tengan garantizada su indemnización..

Para el empresario textil este "es un instrumento muy fuerte, que si se llega a implementar la Argentina puede cambiar". Sin embargo, la propuesta está en medio de una "batalla campal de dimes y diretes. Unos y otros lo toman como un elemento de pelea, en vez de tomarlo como un elemento para la disminución de la pobreza y de los complejos sistemas en los que estamos metidos, donde cada vez más la gente vive de lo que le da el Estado más de lo que le da el privado. Unos dicen que los empresarios lo usaremos para despedir y otros que nos queremos sacar de encima el pasivo laboral".

Además, Teddy Karagozian comentó que "una empresa que debe no puede tomar créditos, si no toma créditos no es posible emplear y si no emplea ni Argentina ni la empresa crece". Es que para el entrevistado de After Office, "el problema es cuando los privados dejamos de emplear, porque aumenta el empleo público".

Noticias Relacionadas Reducirán gradualmente la doble indemnización por despidos

"El origen de este dilema es que el empresario compra máquinas muy sofisticadas, porque prefiere eso y no emplear gente. Es muy simple. en vez de aumentar un turno, prefieren una máquina más en el mismo turno. Así, con la misma gente haces más producción". Eso en cuanto a las corporaciones más grandes, las Pymes, "prefieren aumentar precios".

Por todo esto, "ante el crecimiento de la demanda, tenemos poco empleo privado y seguirá sucediendo mientras no cambiemos el sistema".

En cuanto a los conflictos laborales, Teddy Karagozian aseguró: "Yo quiero que al país le vaya bien. ¿Quién dijo que los abogados laborales son los que defienden los intereses del país? No, ellos han generado tanto conflicto que muchos empresarios no quieren emplear y ha bajado el salario promedio justamente por eso. Como sociedad, tenemos que empezar a comprender cuáles son los intereses verdaderos de cada uno de los que habla".

En aquel sentido, continuó diciendo que "si viene un abogado y le dice a un empleado que 'llegó para defender sus derechos, el empleado debe saber que ese profesional es parte del problema. Los empresarios, en cambio, son parte de la solución".

Por todo esto, Teddy Karagozian dijo que "el secreto es aumentar le empleo para poder comprar todos los productos importados que queramos en el futuro, porque va a sobrar dinero. Pero si el empresario no aumenta el empleo privado cada vez la gente será más dependiente del Estado. Y como el Estado no puede inventar el dinero, emite, por lo tanto hay más inflación. Y como la inflación es el enemigo de la gente pobre, el aumento del empleo público y detrimento del privado aumenta la pobreza del país".

De todos modos, el empresario fue optimista, para él el seguro de garantía de indemnización va a existir. Y se comprometió a hablar con MDZ Radio dentro de un año, asegurando que "el 2022 va a andar muy bien".