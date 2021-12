Atención: suspendieron la RTO en 7 departamentos de Mendoza

El Gobierno de la Provincia de Mendoza suspendió provisoriamente la exigencia de la RTO a partir del 1 de enero de 2022 para siete departamentos del territorio, donde aún no existen Centros de Revisión Técnica Obligatoria. Por ese motivo, no se le puede exigir a los vecinos de dichas comunas que cumplan con las exigencias de seguridad vial.

En los considerandos del decreto se detalla que en los departamentos "que componen la Zona Centro (San Carlos, Tupungato y Tunuyán) a la fecha no existe ningún Centro de Revisión Técnica Obligatoria habilitado" y "que, asimismo, los departamentos de La Paz y Santa Rosa carecen de Centros de Revisión Técnica habilitados y la misma situación se presenta en los departamentos de Lavalle y Malargüe".

Debido a esta situación, "se entiende conveniente no labrar actas viales por la falta de realización de la Revisión Técnica Obligatoria en los departamentos mencionados hasta tanto se habiliten los correspondientes Centros de Revisión Técnica Obligatoria en los mismos", explicaron desde la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial.

Por ello, el primer y único artículo del decreto establece que aquellos conductores domiciliados o cuyos vehículos se encuentren radicados en los departamentos de Lavalle, Malargüe, San Carlos, Tupungato, Tunuyán, Santa Rosa y La Paz, "no serán pasibles de sanciones viales, tanto municipales como provinciales, por falta de Revisión Técnica Obligatoria, hasta tanto no se habiliten en los mismos los correspondientes Centros de Revisión Técnica Obligatoria".

"En los departamentos donde no tenemos los talleres no es pasible de multa la revisión técnica. No podemos obligar a alguien que vive en Malargüe a que venga a hacer la RTO a Mendoza", explicó Orlando Corvalán, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, en diálogo con MDZ Radio.

Sobre los motivos por los cuales aún no existen talleres en esos departamentos, Corvalán lo atribuyó a que los inversores privados "entendieron que en algunas comunas no era negocio instalar los talleres de Revisión Técnica".

En cuanto al control a partir del primer día del 2022, Corvalán dijo que será un proceso largo y complejo, ya que suelen surgir complicaciones al momento de implementar las medidas. "No saldremos a buscar a quienes no tienen la RTO. Se pedirá en los controles normales junto con la otra documentación regular".

Por último, explicó que la Ley permite colocar multas desde el comienzo, pero que "seguramente habrá tiempo para la concientización y luego se pasará a un esquema de multas".

El decreto