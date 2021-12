La solución que propuso para el país Daniel Artana, uno de los economistas más destacados

Recientemente la Consultora Poliarquía elaboró un informe donde destaca cuáles son los 10 economistas más capacitados para diseñar un plan en la Argentina. Entre ellos, quien figura es la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Daniel Artana, economista jefe de esta entidad, habló con MDZ Radio e hizo su análisis sobre cuál podría ser la figura más adecuada para la gestión.

En este sentido, dijo que "si uno no tiene un background profesional sólido, es muy difícil hacer, no solo un programa, sino también una buena gestión económica". "Un economista por ahí no tiene tanta experiencia de gestión, pero hemos probado de tener empresarios manejando ministerios y eso no ha funcionado. Hay que tener un blend", sugirió.

En línea con esto, Artana comentó que "esto es como todo, hay casos de gestiones económicas exitosas donde el responsable a cargo no era un economista profesional y hay otras en las que sí lo eran".

Por otra parte, al ser consultado sobre cuál podría ser el programa más adecuado para el país, el economista jefe de FIEL sostuvo que "cada cual tiene su visión desde el rol de la participación del Estado en la economía, hasta el grado de integración al mundo". En esto, "se mezclan cuestiones subjetivas". Aunque destacó que "en definitiva, la economía de un país la tiene que definir la política".