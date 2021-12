El cortocircuito entre Máximo Kirchner y Cristian Ritondo que llevó al fracaso del Presupuesto 2022

Este viernes se rechazó el Presupuesto 2022 con 132 votos negativos, 121 positivos y una abstención. Sin embargo, el final estuvo muy cerca de ser otro y existía un acuerdo para que el proyecto volviera a comisiones para ser modificado. El motivo por el que esto no ocurrió fue una intervención de Máximo Kirchner.

El presidente del bloque del Frente de Todos comenzó a increpar a la oposición y les recordó que en 2019 los argentinos eligieron a Alberto Fernández como presidente. Acto seguido, los acusó de endeudar al país durante el gobierno de Mauricio Macri y de no saber escuchar.

Atento a ese ataque directo, desde Juntos por el Cambio decidieron cambiar su actitud. Hasta ese momento estaban dispuestos a aceptar el pedido del oficialismo para que el proyecto volviera a comisiones y se tratara en una nueva sesión. Sin embargo, los cuestionamientos de Máximo Kirchner fueron una ofensa que no toleraron.

"Presidente, hasta la reciente intervención del presidente de su bloque, mi bloque iba a acompañar. Ahora no vamos a acompañar que vuelva a comisión", aseveró el diputado del PRO Cristian Ritondo.

"¿Sabe qué pasa? Nos tenemos que respetar. Diálogo es respeto al otro. Entender cuando uno gana y cuando uno pierde. Si quieren gobernar, dialoguemos. No lo digan solo en la campaña. Porque cuando ganan no dialogan y cuando pierden tampoco", aseveró.

Esa fue la gota que colmó el vaso y decantó en el rechazo del proyecto de presupuesto que había diseñado el ministro Martín Guzmán. "Nosotros pudimos observar que les pegó muy mal haber ganado una elección de medio término y la están confundiendo con una elección ejecutiva", manifestó Máximo Kirchner luego de la sesión.

"Llama poderosamente la atención el comportamiento de algunos dirigentes donde tuvieron un comportamiento patoteril y que no tenía razón de ser. Habíamos acordado pasar a comisión por pedido de nuestro Presidente y con la voluntad de Martín Guzmán", agregó. "No me voy a callar así tengan todos los canales, todas las radios y a todos los periodistas que tengan en el bolsillo, me importa muy poco. No me escondo y hago lo que tengo que hacer, represento lo que represento", finalizó en diálogo con C5N.