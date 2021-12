Quién es el único operador político que tiene el Papa Francisco en Argentina

“El Gordo es un compañero, le gusta la rosca como a nosotros y frecuenta a todos los sectores, no para un minuto”, comentó un dirigente peronista que estuvo presente hace un par de semanas en las últimas jornadas de la Pastoral Social porteña que conduce desde hace décadas el padre Carlos Accaputto, el verdadero operador político que tiene el Papa Francisco en la Argentina. Siempre se nombró a dirigentes políticos y sociales pero este cura de bajo perfil es el único que negocia y se dedica a la rosca política en nombre del Sumo Pontífice.

Como todo operador su estilo es el bajo perfil y la discreción, no frecuenta los medios de comunicación, pero no hay referente político, sindical o empresario que no lo conozca. “Si el Gordo no se contacta con vos es porque no existís”, comenta un dirigente sindical de larga relación el presidente de la Pastoral Social de Buenos Aires. Los interlocutores cometan que es un todo terreno y está siempre en contacto con su jefe político, Jorge Bergoglio.

Su relación con el Papa es muy cercana y de mucha intimidad y coincidencias. Francisco siempre lo puso al frente de los temas sociales. Primero en Caritas y luego en la Pastoral Social que depende del Arzobispado de Buenos Aires. Desde ahí Accaputto fue armando su red de contactos con la política, el mundo sindical, empresario y las organizaciones sociales. Tal es así que Bergoglio desechó la posibilidad de llevárselo a Roma. Dejo acá a su mano política y también a la doctrinaria que es el titular de la diócesis de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández.

El cura rosquero es bachiller en Sagrada Teologías de Universidad Católica Argentina y licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Santo Tomás de Aquino, en Roma. A su regreso se cruzó con Francisco en la Ciudad de Buenos Aires y nunca más volvieron a separarse. También da clases en Teología de la UCA y en el Diplomado Universitario en “Conducción de Organizaciones Sindicales y Sociales” de la Universidad de San Martín.

Con el título "Hermanos todos, hacia políticas sociales de integración", el 4 de diciembre pasado Accaputto realizó la XXIV Jornada de Pastoral Social de la arquidiócesis de Buenos Aires. Las actividades se desarrollaron en el auditorio de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (Foetra). Demostrando su equilibrio político invitó a dirigentes de todos los sectores.

Participaron el presidente del BICE, José Ignacio De Mendiguren, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, los intendentes de Merlo, Gustavo Menéndez, y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, el concejal de Juntos por el Cambio, Nicolás Massot, el líder de la CGT, Héctor Daer, el empresario cafetero Martín Cabrales y Esteban “El Gringo” Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), aliado de Juan Grabois. Una mezcla variopinta pero muy “Corea del Centro” para algunos de sus críticos dentro de la Iglesia.

“Invitamos a pensar y realizar nuevas políticas de integración social en el marco de un modelo de desarrollo integral, solidario y sostenible”, fue una de las conclusiones de la jornada. Muy alineado a las encíclicas de Francisco Laudatto Si y Fratelli Tutti. “Accaputto trata de construir consensos por afuera de la grieta, un camino nada sencillo en estos tiempos porque los “halcones” de ambos lados no lo ven factible”, dice uno de sus colegas eclesiásticos. Pero el operador del Papa sigue en la rosca y no abandona un minuto su teléfono celular para contestar a sus interlocutores vía WhatsApp.