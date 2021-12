La comprometedora frase que Máximo K le envió al FMI y que podría complicar la negociación

El Gobierno nacional tiene detonaciones internas que atentan no solo contra la integridad del Frente de Todos, sino con algo mucho más importante y que concierne --y concernirá-- a toda la población argentina y también a quien gobierne luego de esta gestión: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tanto Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, saben lo importante que es llegar a una buena negociación con el organismo financiero internacional, sin embargo, los dichos de importantes figuras políticas como los de Cristina Fernández de Kirchner, o su hijo Máximo, impactan de manera directa en lo que configura un buen o mal clima para las negociaciones.

Máximo Kirchner sigue los pasos de su madre, la vicepresidenta, y deja entrever su presión a Alberto y Guzmán para que se logre un acuerdo con el FMI que no implique un ajuste fiscal

Ahora, Máximo Kirchner sumó líneas --negativas-- a las declaraciones que la vicepresidenta viene haciendo respecto de las negociaciones: "Crearon un problema y van a tener que ser parte de la solución (por el FMI)". Por su puesto, una de las grandes preocupaciones que impacta contra la actual política oficialista es tener que darle curso a uno de los pedidos que el organismo financiero internacional pretende, que implican un profundo pero necesario ajuste y, a su vez, reconsiderar el tema de las tarifas eléctricas subsidiadas por el Estado nacional.

Por su parte, Máximo lanzó fuertes declaraciones que sin dudas no colaboran en generar un buen clima con el staff del FMI, encargado de negociar con Guzmán y sus técnicos. “Fue un préstamo político que se hizo para sostener la presidencia y la reelección de Macri, creo que prestaron en condiciones que sabían que la Argentina no lo podía devolver. Entonces, crearon un problema y van a tener que ser parte de la solución”.

"No puede tener una actitud tan golosa", dijo Máximo en referencia al FMI

No satisfecho con esa declaración, el hijo de la vicepresidenta agregó: “Es muy caprichoso, no puede tener una actitud tan golosa después de las condiciones en las que prestaron y luego de una pandemia. Son muy poderosos, pero si es una cuestión de aplicar poder, de última que lo digan. Nosotros queremos una salida racional”. Pues parece que muy racional no va a ser si se mantienen estos comentarios, aunque esto último puede ser una inferencia errada, sin dudas.

Máximo Kirchner no puede aceptar el acorralamiento en que la economía argentina se encuentra y que dificulta la emisión monetaria con la que está acostumbrado a gobernar el kirchnerismo

Estas declaraciones las hizo en una entrevista que brindó a El Destape Radio y que concluyó con un irónico pedido a la oposición, e incluso al FMI: “No nos explican cómo fue, no solamente la fuerza política que gobernaba, sino que el FMI tampoco puede explicarlo. A nosotros nos interesa que nos expliquen, que nos desasnen”.

Aunque es poco lo que se sabe, realmente, sobre los pedidos que el FMI hace a la Argentina para de una vez por todas cerrar un acuerdo que ya exprese cuál será la realidad económica de Argentina frente al mercado, hay dos aspectos que son innegables: el organismo internacional pide ajuste fiscal y detener la emisión monetaria con la que el Frente de Todos pretende mantener el consumo interno. Se verá que sucede. Mientras tanto, queda claro de qué manera colaboran Cristina (con su carta y declaraciones), Máximo (con sus constantes declaraciones) y La Cámpora, que vacía de poder al Presidente de manera constante.