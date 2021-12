Vence el plazo para apelar el sobreseimiento de Cristina Fernández y sus hijos en la causa por lavado

En el marco de la causa Hotesur-Los Sauces, donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, fueron sobreseídos podría reactivarse. Para ello, el fiscal Diego Velasco deberá presentar su apelación antes que se cumplan las primeras dos horas hábiles de este martes para que el expediente pase a ser revisado por la instancia superior: La Cámara Federal de Casación Penal. Todo indica que será en el transcurso del día.

Días atrás, el Tribunal Oral Federal 5 con la mayoría de votos de Daniel Obligado y Adrián Grümberg (denunciados ante la Justicia y el Consejo de la Magistratura), con la disidencia se Adriana Paliotti, determinó la inexistencia de delito en la causa donde se investigaban presuntos hechos de lavado de dinero por 120 millones de pesos a través del alquiler de plazas hoteleras y propiedades pertenecientes a las sociedades de la familia Kirchner.

Recordemos que previo a esta resolución, el fiscal Diego Velasco, cuando presentó su dictamen entendió que los pedidos de sobreseimiento de las partes debían rechazarse al considerar que aún hay prueba pendiente, entre la que se encuentran peritajes contables y otros informes que aún no han llegado al expediente. En aquel escrito decía: “El momento oportuno para ventilar todas las conductas imputadas en autos es justamente el debate oral y público y no, como lo pretenden también aquí estos letrados, en este momento previo al no resultar de aplicación la habilitación del art. 361 del ritual”.

Para que avance la presentación, el fiscal ante el máximo tribunal penal, Mario Villar deberá sostener el recurso de Velasco y luego si Casación avala el pedido, deberá escuchar la opinión del fiscal. Su criterio no es vinculante a lo que puedan decidir los jueces, sin embargo, la expectativa se centra en dos puntos: la Sala que analizará el planteo y el tiempo que se tome en emitir dictamen.

En principio los magistrados que deberán hacer esta labor y determinar si el juicio debe hacerse o no son Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa miembros de la Sala I del Máximo Tribunal Penal del País. No obstante, entra en juego otro factor sumamente determinante y es que el mismo día que vence el plazo para la apelación, se eligen las autoridades de Casación de 2022 y Petrone se perfila como el nuevo titular del cuerpo para el próximo año.

De efectivizarse lo anterior implicaría que el juez Petrone deba abandonar la sala de la que forma parte y sumarse otro juez. Cabe destacar que la Sala I tiene en análisis la apelación del cierre del expediente “Memorando con Irán” (del que el fiscal Javier De Luca desistió de oponerse a la decisión de su clausura) y también fue la que determinó el sobreseimiento de Cristina Fernández, Axel Kicillof y otros en Dólar Futuro.

Con respecto a los tiempos, es poco probable que pueda surgir una resolución en lo que resta de año con “Los Sauces - Hotesur”. Faltando tres semanas para el inicio de la feria judicial y con nueva composición o no, la Sala I de Casación deberá analizar lo que se pueda plantear y si así lo requiere, determinar una audiencia donde escuche a las partes los motivos por el cual se deba ratificar o no lo determinado por Daniel Obligado, Adrián Grümberg y Adriana Paliotti, quien fue la única que sostuvo que el debate oral y público es la mejor instancia para que los acusados puedan defenderse. Por otra parte de prosperar el planteo del fiscal el TOF 5 debería ser apartado porque ya tocó el fondo de la cuestión al decir que había inexistencia de delito.