Lula y Mujica fueron invitados por la CGT luego del faltazo a Plaza de Mayo

A pesar de haber sido anunciado con anterioridad, la ausencia de la CGT en los festejos oficialistas por el Día de la Democracia que organizó el Frente de Todos en la Plaza de Mayo no dejó de llamar la atención. Desde la Central Obrera lanzaron un comunicado asegurando que el acompañamiento sería "a la distancia". Sin embargo, el faltazo abre algunas suspicacias. Sobre todo cuando, en la mañana de este sábado, invitaron a los expresidentes de Brasil, Inácio Lula Da Silva, y de Uruguay, José Pepe Mujica, a compartir un encuentro en la tradicional sede de calle Azopardo.

Ambos exmandatarios hicieron una exposición ante representantes del movimiento obrero en la que repasaron sus experiencias en materia sindical en sus respectivos países.





"No tengo palabras para agradecer tanto cariño. Quería agradecerles el gesto de ustedes y su compromiso cuando pelearon por mi detención injusta", les dijo Lula a los presentes en el inicio del encuentro.



En su mensaje, el brasilero sostuvo que le llama "la atención que la Argentina y Brasil se dieron la espalda tantos años, cuando son los dos países más importantes de América del Sur".



"Juntos somos fuertes y separados somos frágiles. Lo demostramos cuando todos nos unimos y, en la cara del presidente Bush, le dijimos no al ALCA", rememoró Lula.



Previamente, Mujica sostuvo en su discurso que "hay que apropiarse de los nuevos recursos, que son los conocimientos de la inteligencia del futuro" y añadió "Hay que tener una visión geocontinental, que no la tenemos, ya que estamos viviendo una época distinta de la historia humana".





"En lugar de despilfarrar riqueza en lujo innecesario, tenemos que meterla en la cabeza de nuestros jóvenes del futuro. Y es una misión para la derecha, la izquierda y el centro. Avanzamos en tecnología, pero humanamente estamos estancados", sostuvo el exmandatario uruguayo.



Lula y Mujica participaron ayer, junto al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del multitudinario acto que se realizó en la Plaza de Mayo para celebrar el Día de la Democracia y los Derechos Humanos.