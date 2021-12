Las pretensiones de Máximo Kirchner respecto al acuerdo con el FMI

El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) en la Cámara baja, Máximo Kirchner, asistió hoy al acto oficialista por el Día de la Democracia y volvió a cuestionar al Fondo Monetario Internacional (FMI) por el préstamo otorgado. En detalle, señaló que "el día que esté escrita cuál es la propuesta que tiene ese organismo para la Argentina se verá cuál es la postura que debe asumir el país".

"La responsabilidad primaria es de (el expresidente) Mauricio Macri y de (el jefe de Gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta. Hoy los argentinos y las argentinas tenemos que lidiar con un inexplicable préstamo de 44.000 millones de dólares", señaló Kirchner en declaraciones a C5N.

En ese sentido, agregó que "durante la presidencia de Néstor Kirchner se pudieron cancelar 9.800 millones". "A partir del primero de enero, mientras no haya acuerdo, la Argentina debería devolver 18.000 millones de dólares, el doble de lo que pagó totalmente a finales del 2005", añadió.

"Sería bueno que un tecnócrata del FMI o el mismo Macri nos contaran cómo iban a hacer para pagar, en el 2022, 18.000 millones de dólares. Después habrá que ver, hasta aquí no hemos visto nada escrito. El día que veamos cuál es la propuesta veremos", advirtió .

Llegando a la Plaza de Mayo uD83EuDD0D?uD83CuDFFD#DemocraciaParaSiempre uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/UKWDda42KH — La Cámpora (@la_campora) December 10, 2021

Para Máximo Kirchner, "el préstamo del FMI, esos 44.000 millones no fueron para capitalizar al pueblo argentino; no hay mejores caminos, no hay más aviones en Aerolíneas, no hay barcos en el mar y las vías férreas son lo que son".

"Entonces creo que lo más desastroso de ese préstamo es que no llegó al pueblo argentino y no lo capitalizó, y no solo no llegó a quienes peor la pasan sino que a sus clases medias tampoco ni a las pymes tampoco", enfatizó.

En ese punto, subrayó: "Ahora necesitamos esos dólares después para importar tecnología o fierros o lo mismo que le pasa a un montón de argentinos a la hora de viajar. El Fondo es eso. Por eso en el 2005 lo sacamos del país pagándole. Porque muchas veces quieren presentar a quienes nos oponemos a ese tipo de políticas como gente irracional".