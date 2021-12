La foto de Máximo Kirchner con la joven promesa del kirchnerismo

Este jueves Anabel Fernández Sagasti juró nuevamente como senadora nacional. Pero la líder de La Cámpora aprovechó el viaje y organizó una suerte de "Tour kirchnerista" para que integrantes del espacio que conduce pudiesen conocer a figuras como el diputado Máximo Kirchner y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En sus redes, la joven diputada provincial Valentina Celeste Morán compartió dos fotografías en las que se la puede ver junto al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. Con un cuadro de Eva de fondo, ambos sonríen haciendo la V de la Victoria. "En este día y cada día, querido compañero", escribió Tini al subir la foto el martes de esta semana.

Con apenas 25 años emerge como una de las figuras jóvenes del kirchnerismo mendocino y lleva años caminando la política de la mano de Fernández Sagasti. Gracias a ello, consiguió un lugar de privilegio en las listas provinciales e ingresó a la Legislatura pese al mal resultado del Frente de Todos en los últimos comicios.

Pero Tini no fue la única que subió a las redes fotos con líderes del Frente de Todos. También hizo lo propio la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis. La diferencia es que la imagen fue con Cristina Fernández de Kirchner.

Este jueves la exreina nacional de la Vendimia estuvo acompañando a Fernández Sagasti en su juramento como senadora y tuvo la oportunidad de dialogar algunos minutos con la vicepresidenta.

El posteo de Flor Destéfanis.

"Para una humilde militante y hoy Intendenta , poder conversar con ella, que me escuche y quiera saber de mi Santa Rosa, de nuestra gente, de nuestros sueños… no se puede explicar. Es emocionante aprender y compartir con la primera Presidenta mujer electa por el pueblo. Gracias compañera Cristina por tu tiempo, tu generosidad y por todo lo que le has dado al pueblo argentino. Desde cada rincón de la patria seguiremos construyendo esa Argentina federal que comenzaron a soñar junto a Néstor en el 2003", manifestó en sus redes sociales.