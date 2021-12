"Se hizo la noche otra vez": Cristina Kirchner comparó a Mauricio Macri con la dictadura

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó un extenso discurso durante los festejos del Día de la Democracia en Plaza de Mayo y realizó una polémica comparación entre Mauricio Macri y la dictadura cívico militar.

Con la presencia de Alberto Fernández, Pepe Mujica y Lula da Silva en el escenario, CFK realizó una línea de tiempo y dijo que tras haber recuperado la democracia, en Argentina "se hizo la noche otra vez", en clara referencia a Macri. Luego hizo silencio y la militancia cantó contra el ex presidente.

En ese momento, la funcionaria expresó, enérgica: "No, no no. Ya les dije que eso no se hace. Hay que meter el voto en la urna, no hay que insultar a nadie”.

Y continuó pegándole al ex presidente: “Alberto se encontró con algo que usted no se va a encontrar (en referencia a Lula), el regalito de 44 mil millones de dólares del FMI. El Fondo ha vivido condicionando a la Argentina, no es de ahora, ya le soltaron la mano a Alfonsín y no pudo terminar su mandato”.

“Los amigos del partido centenario (en referencia a los radicales) deberían despabilarse un poco, el Fondo les tumbó dos gobiernos”, agregó.

E insistió: "Ante las grandes adversidades, grandes acciones, digámosle al Fondo que nos ayude. Los dólares no nos faltan, se los llevaron afuera, necesitamos que el FMI nos ayude a que vuelvan”.

Cristina Fernández de Kirchner también le pegó a los jueces y señaló que luego el poder llegó "con togas de jueces y medios hegemónicos".

Por otro lado, reivindicó hoy a las Madres de Plaza de Mayo y a los soldados que cayeron o lucharon en la guerra de las Islas Malvinas como los "que recuperaron la democracia" para la Argentina.

“En la Plaza de Mayo el pueblo le dijo basta a la dictadura”, y que "en el Bicentenario los mandatarios de la región cruzaron ese lugar con millones de argentinos para incorporar ciudadanos”, al hablar en el acto por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos en Plaza de Mayo.

Noticia en desarrollo...