El desconcierto de Axel Kicillof, que sigue cediendo terreno a la dupla Máximo Kirchner-Sergio Massa

La provincia de Buenos Aires está atravesada por un fuerte debate en el seno del Frente de Todos donde el gobernador Axel Kicillof se transformó, sin quererlo, en un administrador de tensiones y cargos, algo similar a lo que es Alberto Fernández en el orden nacional.

Entre los cambios de Gabinete no anunciados, está la salida de uno de los funcionarios de mayor confianza, el ex rector de la Universidad de José C. Paz, Federico Thea, que deja la Secretaría General para pasar a un organismo constitucional, alejado de la gestión diaria, como lo es el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.

Del gobernador empoderado, donde todo lo decidía en soledad o rodeado sólo por el chofer del ya archivado Clio con el que hizo la campaña, Carlos Bianco, y un par de ocupantes más, todos de su más estrecha confianza. Ahora, sólo queda un relator de proyectos y modificaciones de Gabinete que nunca son los que él hubiera deseado.

Con los anuncios que realizó ayer, se notó claramente que su equipo no existe más y que empezó a tomar nota de los reclamos sectoriales que vienen desde el seno del frentetodismo bonaerense. Máximo Kirchner logró que dos mujeres que se sienten parte principal de La Cámpora como Florencia Saintout, de La Plata, y Daniela Vilar, de Lomas de Zamora, sean futuras ministras al igual que Alberto Sileoni, con quien Kicillof compartió Gabinete en su época de ministro de Economía.

El Instituto de Cultura, el futuro Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Escuelas, son sus respectivos futuros cargos. Agustina Vila, a quien reemplaza Sileoni, irá por Thea.

A ellos se sumará Jorge D´Onofrio, el diputado provincial aliado de Sergio Massa, especialista en materia penal y seguridad, que se hará cargo de... ¡Transporte!. No es muy lógico en cuanto a lo estrictamente técnico, pero sí en lo político, ya que Massa unificaría el criterio nacional y provincial al manejar a través del ministro del área nacional, Alexis Guerrera, las dos esferas del Estado más importantes del país. Y lo que era una mera Secretaría provincial ahora será un Ministerio.

Es cierto que nadie saldrá por la calle a gritar "Ministerio, Transporte es Ministerio", como lo hicieron con la llegada al poder nacional cuando elevaron de categoría el área de Salud, la trascendencia del cambio es la consolidación de la alianza Máximo Kirchner-Sergio Massa en la Provincia, de la cual el garante más influyente es el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde.

Insaurralde, quien actúa como un virtual interventor provincial, estuvo muy activo en la salida de Thea del organigrama del gobierno provincial. Directo, un hombre que sabe la cotidianeidad de la administración Kicillof, consultado por la pérdida de otra figura de su confianza, dijo: "Preguntale a Insaurralde".

El ex intendente de Lomas de Zamora es el hacedor de un nuevo esquema provincial, nacido tras la derrota de las PASO de septiembre pasado. La salida del secretario general tomó por sorpresa a más de uno, y puso feliz a varios, fundamentalmente al Ministro de Justicia, Julio Alak, con el cual venía peleando desde el mismo inicio de la gestión quien influía más en la mesa judicial y la designación de las ternas de los jueces a nombrar.

Donde también está presente el no tan invisible brazo del jefe de Gabinete es en la designación de Vilar, la mujer de su principal discípulo político en la actualidad, el ratificado presidente de la Cámara de Diputados bonaerenses, Federico Otermín.