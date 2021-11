Confirman el caravanazo contra la RTO a pesar de los dichos de Rodolfo Suarez

“El caravanazo no se suspende, Mendoza dice no a la RTO”, ese es el mensaje que pregonan desde el Partido Verde, frente a los dichos del gobernador, Rodolfo Suarez. El mandatario anunció hoy que se está evaluando una postergación de la revisión o algunas flexibilizaciones. Sin embargo, hasta después de las elecciones no habrá novedades sobre el tema.

“Quieren impedirlo con manipulaciones pero ahora más que nunca vamos a decirle no a la RTO”, aseguró Mario Vadillo y agregó que los dichos del gobernador "solo son declaraciones" y no van a dar el brazo a torcer.

Desde el espacio político liderado por Marcelo Romano y Mario Vadillo han convocado a una concentración para el miércoles 10 de noviembre a las 18hs en el kilómetro cero para decirle "no a la RTO".

Por otra parte, el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, en sintonía con los dichos del mandatario provincial, explicó que se está evaluando otorgar una oblea provisoria para los vehículos que no pasen por completo la RTO.

En la provincia de Mendoza hay 17 talleres habilitados para realizar la Revisión Técnica Obligatoria y hasta el momento, si el gobernador no anuncia cambios, la fecha límite es el 1 de enero de 2022 para que entre en vigencia y se puedan implementar multas.