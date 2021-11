Carolina Losada suma apoyos y Juntos por el Cambio se ilusiona en Rosario

A pocos días de las elecciones, todo parece estar definido en Santa Fe. La pregunta no es si ganará o no Juntos por el Cambio (JxC), sino por cuánto y en dónde, en una disputa que servirá para los posicionamientos de cara al 2023. En esa línea, la alianza opositora inició la semana con un acto en el norte provincial, bastión y base del triunfo en las PASO, del que participaron referentes nacionales del radicalismo, entre ellos Gerardo Morales y Gustavo Valdez.

El binomio Carolina Losada y Diosinisio Scarpin apunta a consolidar la diferencia obtenida por JxC en septiembre, cuando superó por 10 puntos al Frente de Todos (FdT). En aquella jornada, el departamento General Obligado terminó resultando clave. Allí se dirigieron los gobernadores de Jujuy y Corrientes, donde visitaron junto a los candidatos diversas localidades, entre ellas Las Toscas, Villa Ocampo, Malabrigo y Reconquista.

Para Scarpin -histórico dirigente del norte santafesino-, el apoyo de Morales y Valdez significó un fuerte espaldarazo, no solo para su carrera hacia la Cámara Alta sino particularmente para la construcción de su futura candidatura a gobernador. En esa disputa deberá medirse contra el también radical Maximiliano Pullaro, quien actualmente aparece mejor posicionado. "Tiempo al tiempo. En Santa Fe no hay reelección, así que si no será en 2023 puede ser en 2027", admiten en el entorno del casi seguro senador nacional.

Tal como se escribió este lunes en MDZ, los derrotados en las PASO serán claves para el triunfo de Losada en Santa Fe. Los votos de Pullaro, que terminó segundo en la interna, serán determinantes para saber si JxC logra imponerse en Rosario. En septiembre, la Cuna de la Bandera fue de las pocas que le dio una victoria al FDT, que lleva como primer candidato a senador a Marcelo Lewandowski.

Losada fue una de las sorpresas en las PASO.

Hasta esta semana, todas las encuestas anticipaban una victoria de Lewandowski en la principal ciudad santafesina. Sin embargo, ahora apareció un estudio de la consultora porteña Dicen -dirigida por Hilario Moreno-, que da a Losada en primer lugar, por apenas tres puntos.

Para el representante del FDT, el resultado en su ciudad natal no será intrascendente. La ratificación de una victoria allí le daría nuevas razones para ir por la intendencia, un deseo que ya confesó en varias ocasiones.

Amén de los deseos de la clase política, lo cierto es que las elecciones se palpitan poco y nada en la sociedad. Mientras se prepara una nueva marcha para exigir justicia por el crimen del arquitecto Joaquín Pérez, un nuevo asesinato en ocasión de robo vuelve a conmocionar al Gran Rosario.