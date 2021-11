La bomba que le puede estallar a Kicillof después de las elecciones

Como una bomba de tiempo, la situación del sistema de medicina privada está a punto de estallar. La caída de la actividad durante la cuarentena, sumado al aumento de los costos dolarizados, más una presión impositiva que no cede hace que muchas empresas estén en estado crítico.

Si bien el problema es a nivel nacional, la realidad que enfrenta los sanatorios y clínicas privadas en el conurbano bonaerense es la más delicada.

“De no salir una reforma tributaria que incluya a todas las Instituciones privadas que prestan fundamentalmente servicios médicos asistenciales a afiliados a Obras Sociales Sindicales, Nacionales, Provinciales, el cierre masivo se acerca” dijo a MDZ Guillermo Barreiro, vicepresidente de la Cámara de Prestadores del Conurbano (CAPRESTO), que agrupa a más de 30 empresas médicas.

Sólo en los meses de pandemia, cerraron doce clínicas en el gran Buenos Aires, pero hay alrededor de seis que están decidiendo la suspensión de la actividad. Esto se produce en un escenario difícil de entender con sanatorios abarrotados de pacientes, desbordados por la demanda de turnos, pero al borde de la quiebra. Con ingresos regulados por el Estado y costos en alza, la realidad financiera del sector es de suma fragilidad.

Un agravamiento de las condiciones económicas, con una salto mayor del dólar, después de las elecciones del 14 de este mes, sería letal para estas empresas y provocaría un estallido.

“Las Instituciones de salud somos un servicio de bien público que no cuenta con ningún tipo de subsidios como si sucede con el transporte o el sistema educativo. Nuestras Instituciones no solo requieren de mano de obra intensiva, sino que independientemente de la demanda que tengan, están abiertas las 24 horas los 365 días del año” explicó Barreiro.

Una ola de cierres de establecimiento de salud, sería un golpe muy duro para el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, porque, más allá de que las soluciones principales están en manos del Gobierno Nacional, los afectados directos será la población de los distritos populosos del conurbano. El derrumbe del sector privado, aumentará la demanda de sistema público también golpeado por las crisis sucesivas.

También es cierto que desde la provincia vienen dando señales de una estrategia en la que esta crisis del sistema de salud privado se alinearía con la filosofía que reina en la casa de gobierno de la ciudad de La Plata. Desde los colaboradores más cercanos al gobernador, dan entender que, en caso del cierre de una entidad privada, el estado se haría cargo de su manejo.

“El problema mas importante de nuestro sector es no ser formadores de precios y en este sentido nos trae mucho perjuicio el proceso inflacionario reinante en los últimos años en el país; como es la inflación. Impositivamente somos un sector que no se nos permite descargar el IVA, pero cuando facturamos, como en general lo hacemos a la seguridad social que está exento del IVA, ese crédito fiscal que genera todo lo que pagamos, pasa a ser un costo por que no nos dejan compensar con ningún impuesto” señaló el titular de CAPRESCO

A modo de ejemplo, el directivo detalló algunos de los impuestos que las Instituciones de salud deben hacer frente:

- IVA compra de 21% sobre todas las compras y servicios (en los servicios se aplican sobre tasas + contribuciones municipales y provinciales).

- Ingreso bruto de 3,5% de la facturación (las instituciones con internación tienen reducción del 50%)

- Impuestos Provincial Arba, AYSA y municipal (ABL) sobre la propiedad (en el caso del municipal depende del municipio se le agrega sobre tasa se seguridad, alumbrado, SAME, Bomberos, otros).

- Seguridad e higiene (x% sobre la facturación, depende de cada municipio, en general 1,5% sobre la facturación).

- Impuesto a los débitos/créditos (Ley 25413), 0,6% en cada uno de los casos.

- Impuesto al trabajo (Contribuciones Seg. Social + Contribuciones Obra Social + ART + Seguro de vida colectivo).

“Por todo esto, solicitamos condonar todas las deudas impositivas generadas por el sector hasta la fecha. También compensar en lo sucesivo todos los créditos generados por el impuesto IVA compra con aportes y contribuciones que tengan cada una de las instituciones y en caso de no alcanzar que el gobierno subsidie la diferencia que pudiera existir, por que somos un servicio público”, agregó Barreiro.