Axel Kicillof, indignado con Patricia Bullrich por sus sospechas sobre la cirugía de Cristina Fernández de Kirchner

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó hoy de "espantosos y repudiables" los dichos de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sobre la cirugía a la que fue sometida ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Ayer, Bullrich se refirió a la salud de la vicepresidenta, a quien se le practicó una histerectomía, y afirmó que, "en los momentos difíciles se esconde, no está" e ironizó: "¿Será que planificó la operación porque no quiere estar en el estrado cuando se vean los números?".



"Hace rato que la oposición siembra desesperanza y miedo. Se oponían a la campaña de vacunación y a los cuidados. Recientemente, hubo una saga de mucha violencia, el expresidente tuvo un episodio con un periodista y ahora estas declaraciones de Bullrich", rememoró Kicillof.



En ese marco, Kicillof sostuvo que "el lado del odio y la violencia es algo a lo que han apelado de manera permanente", indicó que "es algo espantoso y no quiero responder, pero esas declaraciones son muy violentas".



"No es el modo en que nosotros hacemos política. Es absolutamente repudiable", agregó el mandatario bonaerense y puso de relieve que "detrás de esas declaraciones hay, de fondo, dos modelos de país".



Por último, expuso que "hay quienes creemos en un Estado presente, que se requieren políticas activas redistributivas y que apostamos a la salud y la educación públicas".