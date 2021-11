Una campaña que se termina jugando justo donde la oposición quería

La vuelta de Rodolfo Suarez a la actividad luego de su intervención cardíaca, lo muestra al gobernador metido nuevamente de lleno en la campaña. Aunque en este tramo final, termine jugando en el terreno que le planteó la oposición.

Tras las PASO, las estrategias estuvieron definidas desde el arranque. Cambia Mendoza apostó por la nacionalización del debate electoral, buscando repetir el éxito que habían tenido en las internas abiertas en donde, sin más esfuerzo para seducir votantes que llevarse la mano al corazón en los afiches, consiguió sacarle casi veinte puntos de ventaja al Frente de Todos.

Anabel Fernández Sagasti giró después de la derrota dura de septiembre. Dejó de recostarse en la gestión de Alberto Fernández, porque entre otros motivos fue arrastrada por el descontento contra el Gobierno nacional, para provincializar su campaña e intentar así capturar el voto de una amplia franja de la población que no acompaña a Suarez.

En estos últimos días, sin abandonar la preocupación por lo que está pasando por la economía, la discusión electoral le puso el foco a la gestión provincial como hasta aquí no había sucedido.

El escándalo ocurrido en la cancha de Huracán Las Heras volvió a traer el tema de la inseguridad y disparó una nueva convocatoria por parte del FdT para el ministro del área, Raúl Levrino, para que brinde explicaciones ante la Comisión Bicameral de Seguridad.

Una sentencia de la Corte reactivó a los sectores que se oponen a la minería, los sacó a la calle nuevamente y eso obligó a Suarez a salir a repetir, vaya uno a saber a esta altura cuanta veces lo dijo, que durante su gestión ese tema estará cerrado. El partido Verde y la Izquierda, conocido el fallo judicial, rápidamente se subieron al debate para sospechar del gobierno y desnudar una vez más las idas y vueltas de la gestión actual alrededor de este tema.

Las multas que se vienen a partir de enero para aquellos que no tengan al día la Revisión Técnica Obligatoria de sus vehículos, también se terminó colando en el debate. Suarez se vio forzado a ratificar que la medida sigue vigente y que no habrá marcha atrás en la implementación de un sistema que, sin dudas, causa malhumor social y que desde el gobierno de Alfredo Cornejo se viene postergando año a año.

“Los autos deben estar en condiciones de circular, esto se hace en muchos países. A lo largo de mi carrera como abogado he conocido casos de accidentes que son provocados justamente por desperfectos en los autos, que muchas veces se cobran vidas humanas”, dijo en defensa de la medida. Discutible la estadística mencionada. Y sobre todo para candidatos como Mario Vadillo, del Partido Verde, quien viene haciendo de este asunto una bandera.

Dato, no relato Sr. Gobernador @rodysuarez

No hay justificación técnica ni socioeconómica para la #RTO pic.twitter.com/g9HF1QPcu4 — Mario Vadillo (@mnvadillo) November 4, 2021

Este jueves, la discusión de los asuntos domésticos alcanzó su pico. El gobernador, con un tono que casi no había tenido hasta aquí, atacó a Fernández Sagasti y aseguró que “No sé cuál es la estrategia de ellos, no puedo decir nada, sólo que nosotros damos la cara”, indicó y subió la apuesta: “Bueno, yo no la veo en la vía pública”. Particular forma de medir el desempeño de su contrincante.

Pero además, el golpe fue devuelto casi al instante y en el terreno en que Anabel decidió jugar. “Poner la cara en política no es salir en los carteles, Gob @rodysuarez. Es recibir afiliados de OSEP que no tienen cobertura. Es ir a barrios que no tienen agua. Es no esconderse frente a la inseguridad. Eso es poner la cara en política estimado Rodolfo. Pruebe con eso”, tuiteó la candidata a senadora. La situación financiera de la obra social de los empleados públicos es el tema a abordar una vez que baje la espuma electoral y, sobre todo, luego de que el propio Ejecutivo confirmara que habrá un salvataje financiero para el organismo.

Poner la cara en política no es salir en los carteles, Gob @rodysuarez.



Es recibir afiliados de OSEP que no tienen cobertura. Es ir a barrios que no tienen agua. Es no esconderse frente a la inseguridad.



Eso es poner la cara en política estimado Rodolfo. Pruebe con eso. https://t.co/P3KLAunClz — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) November 4, 2021

¿Puede cambiar algo el resultado esto que está ocurriendo a poco mas de una semana de la elección? Difícil. Y Suarez, consumidor insaciable de encuestas, juega mucho con eso hasta el punto de sobrar la situación. El pronóstico de los consultores habla de que Cambia Mendoza mantendrá seguramente su diferencia amplia con el peronismo. Pero en algo pudo haber funcionado el plan de los opositores: Anabel al menos mantendría el piso obtenido en la PASO (para ella ese es todo un dato) y las terceras fuerzas crecerían algunos puntos. Victorias pírricas, si se quiere. Pero victorias al fin.