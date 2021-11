Rodolfo Suarez retomó su cargo y la campaña con un fuerte mensaje a Anabel Fernández Sagasti

Rodolfo Suarez retomó su cargo en la gobernación tras haber sido operado en Buenos Aires debido a una arritmia cardiaca. También lo hizo en su rol de candidato a senador con un fuerte mensaje a Anabel Fernández Sagasti, la principal cara de la oposición en Mendoza.

Esas declaraciones fueron realizadas durante el acto de cierre del III Congreso Internacional Agua para el Futuro - Agua para el Desarrollo Sostenible. Allí, el gobernador fue consultado acerca de la recta final de la campaña y las diferentes estrategias que se han llevado adelante. Suarez decidió ser cauto en un primer momento, pero no pudo evitar dejar un picante comentario.

“No sé cuál es la estrategia de ellos, no puedo decir nada, sólo que nosotros damos la cara”, indicó y subió la apuesta: “Bueno, yo no la veo en la vía pública”.

La respuesta de la referente de la oposición no se hizo esperar y, a través de las redes sociales, arremetió contra el mandatario. “Poner la cara en política no es salir en los carteles”, comenzó señalando Fernández Sagasti.

Después sumó una serie de demandas que vienen siendo un dolor de cabeza para el Gobierno: “Es recibir afiliados de OSEP que no tienen cobertura. Es ir a barrios que no tienen agua. Es no esconderse frente a la inseguridad. Eso es poner la cara en política estimado Rodolfo. Pruebe con eso”.

Defensa a la RTO

Fueron varios los temas que decidió afrontar en sus declaraciones a la prensa, Rodolfo Suarez. Uno de los más controversiales es la Revisión Técnica Obligatoria, legislación que comenzará a regir desde el 1 de enero del 2022.

“Los autos deben estar en condiciones de circular, esto se hace en muchos países. A lo largo de mi carrera como abogado he conocido casos de accidentes que son provocados justamente por desperfectos en los autos, que muchas veces se cobran vidas humanas”, dijo en defensa de la medida.