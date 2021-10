Verificación Técnica Obligatoria: toda la información que tenés que conocer

Héctor "Buddy" Roitman, especialista en seguridad vial, cruzó al diputado provincial Mario Vadillo, quien criticó la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de los vehículos y reclamó la suspensión de la obligatoriedad. Apoyó su argumentación en una entrevista con Alejandro Malnis, ingeniero y director técnico de un centro de revisión habilitado.

Según Roitman, "Vadillo dijo ciertos datos que no son para nada reales". Comenzando porque la RTO debería suspenderse hasta tanto no arreglen las calles que destruyen los amortiguadores -uno de los argumentos del legislador-, el perito interpeló: "Con más razón debe hacerse, porque un conductor con los amortiguadores rotos que agarre un pozo saldrá disparado para cualquier lado".

Buddy se mostró indignado con la postura del diputado provincial Mario Vadillo, porque "puso un monstruo delante de la gente, que ahora cree que si tiene una tuerca con un poco de óxido no pasará la RTO. Eso no es es verdad, para nada".

Para apoyar esto, el ingeniero Malnis , quien además es dueño de un centro de revisión habilitado para la RTO, dijo que si bien no tienen estadísticas formales, aproximadamente "sólo 15 de cada 100 de los vehículos que hacen la verificación se rechazan, que en verdad es un condicional por 60 días para que la persona pueda circular con ese certificado mientras arregla lo que le marcamos. No he visto casos donde el auto deba quedar en el taller a disposición de que se lleven con una grúa".

¿Por qué se dan la mayoría de los rechazos?

Según Malnis "muchos por: lámparas quemadas. En cambio, problemas en los amortiguadores -a diferencia de lo que dijo Vadillo- son de las cosas que menos causas de rechazo tienen, quizás sea el 1 o 2 % de ellas".

El ingeniero dijo que las cubiertas hacen a la seguridad vial y son importantes, "el dibujo que prevé la ley para la aprobación de la cubierta es 1.6, 1.8 de profundidad, siendo que de fábrica tienen 6 o 7". Es decir que es bastante permisivo. También se rechazan cuando tienen algún golpe o las telas rotas.

Sobre los paragolpes Malnis fue claro: "No se aceptarán los adaptados, que suelen llamarse bumper". Si el paragolpes no es original o de los homologados, el propietario del vehículo deberá cambiarlo.

Los pasos de la revisión técnica obligatoria

Malnis contó que:hay una parte administrativa y otra mecánica:

Primero se hace una revisión visual y administrativa (seguro, números de chasis, etc)

Luego se verifica la alineación del vehículo (tren delantero), eficiencia de los amortiguadores, frenos, etc

De allí se evalúa la contaminación que pueda hacer el vehículo, el ruido de escape, y la alineación de faros delanteros, que pueden encandilar a otro.

Finalmente el vehículo llega a la fosa donde se evalúa la estructura: se mueve el auto y se ponen unas placas que simulan una curva, una frenada, etc.

Pese a esta descripción, que parece ser extensa, los oyentes de MDZ Radio contaron que la revisión vehicular dura como máximo una hora. Incluso Malnis dijo que "la parte mecánica son 15 minutos y la administrativa 10. Es decir que en 30 minutos debería estar desocupado el propietario".

Por último, Malnis aclaró que sábana mortuoria no se pide pero chalecos refractarios sí.

El valor es de $2395 pesos, precio final. Esto es para autos y camionetas. Motos tienen una tarifa preferencial, según las cilindradas, y deben asistir a los mismos talleres que los autos.

Por su parte, Buddy Roitman terminó su columna de Con Qué Derecho diciendo que la cifra de accidentes por fallas mecánicas que comentó Vadillo (sólo 1.6% del total de los accidentes) "es mentira. Por experiencia en mis 40 años como perito puedo decir que en realidad la cantidad de choques que se asignan a los conductores derivados de problemas técnicos es muchísimo mayor. Me animaría a decir que el 20% están provocados por deficiencia en los vehículos".

"Lo que pasa es que un auto con malos amortiguadores agarra un pozo, pierde el control y sale de la ruta y en los diarios saldrá que el conductor 'se quedó dormido'", ejemplificó y concluyó.