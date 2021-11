Luego de la cirugía, apareció un video inédito de Cristina Fernández de Kirchner

Tras conocerse esta tarde el último parte médico de Cristina Fernández de Kirchner, luego de la operación programada realizada este jueves en el sanatorio Otamendi, el kirchnerismo viralizó en las redes sociales un video inédito de la vicepresidenta con sus mascotas en la Quinta de Olivos, en el año 2010.

En las imágenes se la va a CFK presentando a sus mascotas Cata y Alex, y sus crías. Mientras, ella relata: “Catita nació a fines de 2006, se la regalaron a Néstor en febrero de 2007, para su cumpleaños. Pero resulta ser que en 2007, 2008, 2009, no pasaba nada. Cada vez que se acercaba Alex ella se sentaba, era mala”.

“En la primera visita al veterinario nos dijo que la perra estaba muy gorda y había que hacerla adelgazar. Y yo le decía ‘La vaca que ladra’. La cargaba. Y como siguió engordando, después le hicieron una ecografía y nos dimos cuenta de que estaba preñada", narra en el video la actual vicepresidenta de la Nación.

Y continúa: "Acá están los hijos. Esta es Martita, mirala a Martita. Es la única hembrita que me quedó. Esta, me voy a quedar yo con ella. Son los cachorros del bicentenario, digo yo, porque nacieron el 31 de mayo de este año. Yo me quiero quedar con todos. Me estoy peleando con Kirchner”.

Según se conoció luego de la publicación, esas imágenes iban a formar parte del canal oficial en la plataforma de YouTube. La idea era publicar material de la actividad de gobierno y, además, contenido sobre la vida íntima y familiar. Pero, al producirse el fallecimiento de Néstor Kirchner días después del lanzamiento del canal, se canceló.

El video fue recuperado por un funcionario de la Presidencia, quien luego lo compartió por su valor histórico. “Muestra una faceta poco conocida de Cristina Kirchner”, asegura. Y asegura que es una "muestra de cariño" tras la intervención quirúrgica.

Cristina Fernández de Kirchner fue operada este jueves durante más de dos horas de una histerectomía en el Sanatorio Otamendi de Recoleta. En horas de la tarde, la médica directora del sanatorio emitió un nuevo comunicado en el que cuenta que la vicepresidente se encuentra "evolucionando favorablemente".