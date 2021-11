La verdadera razón por la que Eduardo Duhalde llegó al hospital de Cristina Fernández de Kirchner

Este jueves la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sometida a una cirugía laparoscópica para proceder a realizarle una histerectomía. La intervención se realizó en el Sanatorio Otamendi, donde se lo pudo ver llegar al expresidente Eduardo Duhalde. Sin embargo, el dirigente peronista aclaró cuál fue el verdadero motivo de su presencia: la salud de su esposa Hilda "Chiche" Duhalde.

"Hace cinco días que la operaron de la columna, no salió muy bien la operación asique hace una semana estamos acá", reveló el exmandatario dejando claro que no fue a visitar a la vicepresidenta.

Incluso, admitió que tanto Chiche como Cristina están internadas en el mismo piso del sanatorio. "Espero que la situación de Cristina Fernández de Kirchner se resuelva bien. Está en el mismo piso. Es una desgracia que le puede ocurrir a cualquiera. Esperemos que esté muy bien", manifestó.

Por otro lado, aseguró que se trata de un sanatorio prestigioso y dijo que es entendible que la mandataria y su familia se atiendan allí. “Sabía que la familia, cuando tiene un problema, viene a esta clínica que es muy buena”, remarcó. "El mensaje es que salga bien y se recupere lo antes posible. Le deseo lo mejor", adhirió

Además, aprovechando su presencia los periodistas lo consultaron sobre el momento que atraviesa el país en la previa a las elecciones legislativas y Duhalde se mostró particularmente cauto a la hora de referirse a cuestiones políticas. "Es un momento muy confuso, no hay que tirar leña al fuego. Todo el mundo tiene que bajar un poco las agresiones porque con peleas la Argentina no va a salir. Argentina necesita calmarse y de esto vamos a salir todos juntos”, subrayó el expresidente al mismo tiempo que criticó a Mauricio Macri por el incidente ocurrido en Dolores con un periodista de C5N.

“Es una cosa que no se puede admitir en democracia, es un error grosero del expresidente”, concluyó. Pero también se mostró crítico del recorte mediático que se hace de distintos temas como la participación de Alberto Fernández en la cumbre climática. "Uno sabe lo que se ve en televisión pero no sé si creer o no creer. Según el canal que uno vea se plantea de una manera o de otra. Estamos en el tiempo de la posverdad. Nunca se sabe bien lo que pasó", esgrimió.