Rodolfo Suarez le bajó el pulgar a un proyecto que impulsan sus propios legisladores

El gobernador de la provincia desestimó la implementación de un proyecto de ley que se está trabajando en la Legislatura provincial. Lo llamativo es que se trata de una iniciativa impulsada por la bancada de Cambia Mendoza pero a pesar de ello Rodolfo Suarez no dudó en marcar en que se trata de un proyecto que no es práctico.

En concreto, se trata del uso de armas Taser por parte de los efectivos del Ministerio de Seguridad. El proyecto fue presentado por el diputado del PRO Álvaro Martínez junto a otros legisladores de ese partido, pero fue aprobado en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales con el acompañamiento de la UCR.

A pesar de ello, Suarez entiende que en realidad la ley caerá en saco roto porque la provincia no está en condiciones de adquirir ese armamento.

"Pistolas Taser no hay en el mercado. No podemos discutir algo que no hay en el mercado", aseveró Rodolfo Suarez en diálogo con la prensa en una entrega de ambulancias.

"Son caras y no hay. No tiene sentido la discusión. Yo soy muy práctico para trabajar y gestionar. Hoy no hay en el mercado. Si se aprueba la ley y no se consiguen no hay discusión", finalizó.

Críticas al Gobierno nacional

Por otro lado, Rodolfo Suarez aseguró que aún están evaluando la posibilidad de demandar al Gobierno nacional por la discriminación que sufre Mendoza en el reparto de ATN.

Al mismo tiempo, se refirió a una problemática puntual que genera alarma en Mendoza: la falta de conectividad aérea. "Se está perjudicando a la provincia la falta de vuelos y el costo de los mismos. Vamos a ir al gobierno nacional y a Aerolíneas. Necesitamos más vuelos. La gente no puede viajar a Buenos aire si viceversa. La gente que tiene que viajar no puede hacerlo. Vamos a tener un perjuicio muy grande si esto no se soluciona. Vamos a arbitrar todos los medios necesarios para solucionarlo", finalizó.