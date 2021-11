Jaime Durán Barba y la oportunidad de Argentina para enriquecerse

El analista ecuatoriano Jaime Durán Barba se explayó sobre la compleja realidad Argentina y vinculó los problemas actuales de la educación con los inconvenientes futuros de economía. Igualmente dio una esperanza para el país, que deberá aprovechar o quedará más relegado, desde su punto de vista.

Jaime Durán Barba contó en MDZ Radio que hace 4 años la Universidad de Oxford hizo un estudio muy grande sobre el empleo en el mundo y a partir de él, "se determinó que el niño que hoy entre a la escuela, cuando salga de la universidad se encontrará con que desaparecieron el 70% de las actuales ocupaciones". Es que "el mundo cambia a una velocidad descomunal, centralmente por el desarrollo de la robótica y de la inteligencia artificial, entonces el niño debe recibir una educación distinta".

Por eso, el analista insistió en que un estudiante ya no debe memorizar datos, porque "si uno necesita un dato, toma su teléfono, entra a Google y lo tiene a la mano". Entonces, él entiende que la prioridad es desatar la imaginación y la creatividad de los estudiantes para adaptarse a un mundo, que tendrá un cambio vertiginoso.

Por eso, "la educación debe cambiar ya. Si los niños no son preparados para vivir en una sociedad tan cambiante como la que tenemos, entonces los estamos estafando", sentenció Durán Barba quien además alertó: "El mundo se está polarizando también. Hay un mundo alucinante que se está disparando en conocimientos, ciencias y riquezas. Y habrá un abismo, no una brecha, entre los países ricos que seguirán incrementando este desarrollo (centralmente tecnológico) y los que no".

Durán Barba también comentó en No Tan Millennials que estamos viviendo la tercera revolución industrial, que ya no tiene las fábricas como eje sino a las universidades. "Tenemos en el mundo institutos de educación que producen una cantidad de conocimientos descomunales, por el desarrollo de la computación y de la inteligencia artificial", señaló.

Sobre el problema con la educación argentina, Durán Barba mencionó que se debe a que "estamos muy anticuados, reproduciendo ideologías y teorías viejas. Es hora de pensar creativamente. La guerra fría se acabó, es hora de pensar otra cosa, que es la revolución de la tecnología, aprender a manejar mejor todos los instrumentos posibles de la tecnología e incorporarnos a una sociedad mundial donde el conocimiento y la riqueza se aceleran. En esas sociedades, que cambian de esta manera, sobran las riquezas".

Sin embargo, dio un halo de esperanza: "Argentina en Latinoamérica es un país que tiene grandes condiciones. A pesar de las políticas económicas completamente anacrónicas que tiene, es el país en el que más unicornios han aparecido en la última época. -Unicornios son empresas de innovación, que tienen más de mil millones de cotización en la bolsa-. Los argentinos son aventurados, inventores, son gente apta para esto".