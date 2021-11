Mauricio Macri, sorprendido por la suba de Patricia Bullrich en las encuestas

Mauricio Macri aún no tiene definido si se va a presentar en el 2023. Se muestra sorprendido por el crecimiento de Patricia Bullrich en las encuestas. Tampoco sabe a quien va a respaldar si no es candidato presidencial. No quiere que Lousteau sea el sucesor de Rodríguez Larreta.