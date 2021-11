Fuertes críticas al desempeño de Alberto Fernández durante la cumbre del G20

El ex canciller Jorge Faurie fue uno de los principales responsables de la organización de la cumbre del G20 que se realizó en 2018 en nuestro país. Desde esa experiencia, brindó una entrevista a la FM 99.9 de Mar del Plata en la cual analizó el desempeño de la delegación argentina en la última cumbre del G20, realizada en Roma.

En el contexto actual, en el cual las redes sociales se encuentran inundadas de memes que ridiculizan las actitudes tanto del presidente como de su comitiva, consultarlo resultaba necesario para que la situación no quede en el nivel de una simple anécdota y se pueda entender cuál es la importancia de que asista, en representación de nuestro país, su máxima autoridad a un evento de semejante trascendencia. El ex canciller analizó las posiciones argentinas en los debates, su participación, y el significado que tiene lo ocurrido para nuestro país.

En dicho sentido —y con cuidadoso lenguaje diplomático— afirmó: "El participar del G-20 siempre es importante para países como Argentina porque es un foro con un marco de relativa falta de formalidad en cuanto a la estructura, que permite a un jefe de Estado estar en contacto con los principales líderes mundiales". Agregó: "No hubo diálogos sustanciales con esos líderes, sino encuentros ocasionales que son propios de estas reuniones". Ergo, hay anécdotas, no un temario para el interés nacional.

El presidente Alberto Fernández puso el énfasis de su participación en la cuestión del FMI y la denominada sobretasa que, en rigor, es aplicación de punitorios por cuotas impagas. En ese sentido, el gobierno cita como positivo que en la declaración final se haya incluido este tema, propuesto por la Argentina. No obstante, la atenta lectura del ex canciller señala "el contenido de la declaración del G-20 fue algo extrapolado. No se habló sobre lo que Argentina pidió. El punto de las sobre tasas viene siendo discutido, se citó nuevamente, pero no se tomaron compromisos. Dijeron que presten atención porque es un tema delicado en las negociaciones de deuda. No quiere decir que el Fondo tenga que tomar ninguna deuda porque no está obligado. Esto no quita validez al hecho de que Argentina reclame que le pesa la sobre tasa, pero no quiere decir que cambie lo que piensa el Fondo".

El punto más complejo e irritante en términos de relaciones internacionales, está dado por la asimetría de lo informado por los gobiernos de Francia y China, y las fuertes diferencias al respecto de lo comunicado por nuestra delegación. A este respecto, Faurie abandona el léxico diplomático y emplea el coloquial “chantas”, aplicado a los representantes de nuestro país.

Dice el ex canciller: "No son comunicados conjuntos, sino que los elaboran los departamentos de prensa de la Presidencia para mostrar que estuvieron haciendo. En estas situaciones, hay que tratar de ser fidedignos porque si no pasa lo que sucedió con Francia, donde dicen que no hablaron de ciertas cosas que se dicen que se hablaron. Macron le transmitió la inquietud que tienen por la situación política y de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua, que es de suma importancia para el mundo europeo. Quedó claro que Argentina trata de taparlo porque no quiere criticarlos. Lo que era un intento de no mencionarlo, terminó siendo peor, porque exhibieron que lo quieren tapar".

Por otro lado, algo similar pasó con China: "Ahí está la histórica discusión de la ruta de la seda que tampoco quisimos mencionar, porque son temas complejos para Argentina. En esos comunicados hay que ser particularmente cuidadoso porque no son conjuntos, pero no se puede cambiar la realidad, nos ponen en un nivel de chantas".